【新冠肺炎】新加坡馬拉松取消實體比賽 改為VR形式

▲ 新加坡渣打馬拉松於今年12月舉行，但主辦方研究以虛擬實景（VR）形式舉行比賽。

新冠肺炎疫情持續，多項國際體育賽事也在疫情下取消或推遲。新加坡渣打馬拉松於今年12月舉行，但主辦方決定取消實體賽事，並研究以虛擬實景（VR）形式舉行比賽。

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新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，新加坡渣打馬拉松主辦方Ironman Group周一（24日）宣佈，由於疫情持續，決定改用獨特的替代賽事方式（unique alternative race format），將涉及VR技術及物理組件（physical components）。

據悉，主辦方正研究推出免費的網上平台，每周提供比賽、培訓和挑戰，並為參賽者提供網上商品來換領獎品。參賽者也可透過平台追蹤自己的訓練數據，並與全球各地的參賽者比較。

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Ironman Group亞洲區董事總經理邁爾（Geoff Meyer）指出，平台於正式開賽前會提供虛擬馬拉松比賽，料有15場比賽助將選手為總決賽做好準備。

至於VR元素方面，選手在正式比賽時將可實時瀏覽馬拉松路線實景，彷如置身現場與其他選手比賽。主辦方指出，比賽形式會確保選手在安全地參加虛擬比賽的同時，仍然可以享受衝線及拍攝完成紀念照片的體驗。

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責任編輯：鄭錦玲