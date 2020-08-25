  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補

科技 19:10 2020/08/25

分享：

波蘭安全公司研究人員近日踢爆，蘋果的瀏覽器Safari出現漏洞，或涉數據洩露問題。

蘋果（Apple）的Safari被爆出現嚴重漏洞。波蘭安全公司研究人員近日踢爆，蘋果的Web Share API出現數據洩露問題。該名研究人員早於今年4月已向蘋果通報，惟蘋果一直未有理會，甚至計劃在明年春季才推出修補更新。

>>>【網絡安全】黑客冒充用戶發電郵　Gmail被揭漏洞逾4個月

>>>【網絡安全】Sophos揭勒索軟件集團　藉疫情攻擊中小企

據外國網站ZDnet報道，波蘭安全公司REDTEAM.PL創辦人兼研究人員Pawel Wylecial，在今年4月發現Safari出現數據洩漏問題，而該漏洞源於蘋果的Web Share API。 Wylecial解釋，蘋果用戶會從Safari中下載檔案，並存儲在設備中。不法份子有機會偽裝成檔案，並透過漏洞駭入設備，竊取用戶信息，包括連結、文件和其它資料數據。若用戶透過電子郵件與朋友分享相關文件檔案，黑客也可以竊取其他人的數據資料。

而最令人憂心的莫過於蘋果的處理手法。Wylecial強調，他發現漏洞後已立刻向蘋果通報相關問題，但蘋果一直未有解決。直至8月初，Wylecial再次向蘋果要求跟進，並表示若在本月24日前沒有修復，就會披露該漏洞。但蘋果最後僅回應，該漏洞會在2021年春季的安全更新中進行修復，因此最終Wylecial決定自行在網站上披露漏洞。

事實上，今年年初也曾經有研究人員踢爆，在Safari內發現7個Zero-Day漏洞，黑客利用漏洞進行攻擊，並直接入侵iOS、MacOS 裝置內的鏡頭。其後蘋果分別在1月和4月，推出兩次Safari安全更新，才完全修補7個Zero-Day漏洞。

>>>【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】網絡安全隱患　黑客藉疫情跨網絡攻擊
2020/07/30
【網絡安全】網絡安全隱患　黑客藉疫情跨網絡攻擊
【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　
2020/07/28
【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　
【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟
2020/07/23
【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
2020/07/21
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
作業系統 網絡保安 網上搜尋 黑客 鏡頭 macOS iOS Safari

下一篇文章

夥印度版TikTok　Google Discover測試短片顯示功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器
【華為動向】華為下月德國參與IFA　料發布麒麟9000處理器
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕
【iPhone 12】iOS 14 beta踢爆　iPhone 12或採用120Hz高階屏幕
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X
【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場
【每日焦點】美國夥ARM搶晶片市場　華為末代自研晶片9月登場