【網絡安全】Safari被指無視數據漏洞　蘋果擬拖至明年才修補

▲ 波蘭安全公司研究人員近日踢爆，蘋果的瀏覽器Safari出現漏洞，或涉數據洩露問題。

蘋果（Apple）的Safari被爆出現嚴重漏洞。波蘭安全公司研究人員近日踢爆，蘋果的Web Share API出現數據洩露問題。該名研究人員早於今年4月已向蘋果通報，惟蘋果一直未有理會，甚至計劃在明年春季才推出修補更新。

>>>【網絡安全】黑客冒充用戶發電郵 Gmail被揭漏洞逾4個月

>>>【網絡安全】Sophos揭勒索軟件集團 藉疫情攻擊中小企

據外國網站ZDnet報道，波蘭安全公司REDTEAM.PL創辦人兼研究人員Pawel Wylecial，在今年4月發現Safari出現數據洩漏問題，而該漏洞源於蘋果的Web Share API。 Wylecial解釋，蘋果用戶會從Safari中下載檔案，並存儲在設備中。不法份子有機會偽裝成檔案，並透過漏洞駭入設備，竊取用戶信息，包括連結、文件和其它資料數據。若用戶透過電子郵件與朋友分享相關文件檔案，黑客也可以竊取其他人的數據資料。

而最令人憂心的莫過於蘋果的處理手法。Wylecial強調，他發現漏洞後已立刻向蘋果通報相關問題，但蘋果一直未有解決。直至8月初，Wylecial再次向蘋果要求跟進，並表示若在本月24日前沒有修復，就會披露該漏洞。但蘋果最後僅回應，該漏洞會在2021年春季的安全更新中進行修復，因此最終Wylecial決定自行在網站上披露漏洞。

事實上，今年年初也曾經有研究人員踢爆，在Safari內發現7個Zero-Day漏洞，黑客利用漏洞進行攻擊，並直接入侵iOS、MacOS 裝置內的鏡頭。其後蘋果分別在1月和4月，推出兩次Safari安全更新，才完全修補7個Zero-Day漏洞。

>>>【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞 數十億用戶或面臨數據被盗風險

責任編輯：曾曉汶