【數碼轉型】受疫情阻礙　企業需延遲網絡發展項目

▲ 最近有調查指出，77%受訪者表示押後或延遲其發展項目，另外調查預計未來2年内，全球的「網絡即服務」（NaaS）使用率增長38%。

新冠肺炎疫情持續，不但企業營運模式改變，企業的短期網絡投資項目上同樣產生影響。最近調查指出，77%受訪者表示押後或延遲其發展項目，另外調查預計未來2年内，全球的「網絡即服務」（NaaS）使用率增長38%。

網絡解決方案供應商Aruba近日發表一項調查，訪問超過20個國家及8個重要行業，共2,400名資訊科技決策人員。報告指，自疫情爆發以來，77%受訪者表示，已押後或延遲網絡發展項目 ，28%受訪者透露公司已取消相關項目。另外，全球37%教育業，以及35%酒店款待業資訊科技決策人員表示，必須取消網絡投資計劃。

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目前全球企業均制定業務恢復計劃以應對疫情，IT主管正增加對雲端網絡及人工智慧網絡科技的投資。數據顯示，有47%及54%香港受訪者，表示增加雲端網絡及人工智慧網絡科技的投資。此外，51%的香港受訪者預計，在未來2年内，「服務式」方案（as-a-service）會成為主要網絡解決方案。

報告指，為應對未來辦公模式的變化，不少IT主管計劃提升網絡基礎設施，並從資本開支（CapEx）投資轉為選用「服務式」解決方案（as-a-service）。報告預測2022年，會有46%企業以訂購方式使用資訊科技服務，採用「服務式」解決方案為主的機構比例亦會大幅提高72%。

責任編輯：李寶如