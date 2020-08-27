【公司心戰室@iM網欄】挑選MT過程大公開 突圍而出之路

老友莎姐在某大集團人事部擔任高職多年，平時除了主理公司中高層管理人員的發展培訓外，每年的重頭戲便是招聘集團Management Trainee（MT）。這天和莎姐飯聚，聽她細說近年挑選MT的過程，才知道現今要進身大企業當精英幹部真的殊不簡單。

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成績至性格 全面測試

先說申請人數，每年光是本港的大學畢業生便有3,000多人，還未計內地生和海外留學生。原來莎姐集團招考MT，並不規定是要主修商科工管經濟學之類，基本上任何本科畢業皆可，因此報考人數極為踴躍，最後只選取十多人，真正是鳳毛麟角。那麼如何從這麼多的申請人中挑選，的確是大工程，莎姐說別無他法，只能先看學業成績，從大學入學試開始，而至大學每年的平均分數，是為第一門檻，這樣大概能篩掉一半以上，然後再進行能力評估測驗，包括中英語文方面，最後選出百多人，才正式開始首輪面試。

初步面試內容主要是審核申請人的資料，逐項評分。評分的標準通常包括曾參與的課外活動，是否活躍分子、學生領袖之類，起碼是要學會組織的頭頭人物；有否到過海外留學生活或當交換生等，再者就是暑期Intern實習或兼職之類的工作經驗。這樣又篩掉部分申請人，再來就是另一次更詳盡更嚴格的筆試測驗，通過後由公司高層包括莎姐進行

Panel面試，最後才是見Board落實。

一口氣聽完莎姐的介紹，老施不禁抹一把汗，要這樣過五關、斬六將，不是難於登天嗎？選出來的又果真是精英中的精英嗎？莎姐說其實到了入圍面試的階段，大家的能力表面看都差不多，反而是在觀察申請人的性格和反應，希望找到適合公司的文化作風，是否有潛質經過培訓，成為日後管理團隊的一分子。

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特殊社會經驗 更能突圍

老施好奇再問，要是一個高中生現在就立志以後要進入莎姐的這樣一個大集團做MT，那麼可以如何部署作好準備呢？莎姐的忠告是先要唸好書，因為競爭太大，成績優異已經是基本要求。至於校外活動或海外遊學，暑期實習之類的Profile，其實只是想要了解申請人除了讀書外，還有其他甚麼興趣和經歷，是否活躍成熟，社交能力強等。

不過莎姐承認，到了今天，很多學生和父母都已經掌握晉身大公司的遊戲法則，也就一早作好部署，刻意參加某類校外活動，假期又利用人脈關係，安排到名牌大公司做Intern，一切鋪排都是為了畢業後搵份筍工。

莎姐覺得其實不必要太刻意經營，只要是能展示有多方面的歷練便可。例如在快餐店兼職打工，或是當義工搞活動，甚至幫忙家裏經營小生意等，都是值得一提的好經驗，給人踏實的感覺。至於到了最後的面試階段，要想脫穎而出，便要避免老是給予標準答案，要有驚喜。莎姐喜歡在面試中故意刁難，申請人要是能有神來之筆，才能令人眼前一

亮，留下深刻印象，更有機會跑出。

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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