【疫市勁賺】納米樓屢遭唱淡　旺角逸新179呎　3年賺近三成

經濟前景不明朗，不少投資者趁三年的禁售期剛過，即減價賣樓。雖然納米盤遭人看淡，惟近期旺角逸新錄得的成交，業主賺錢居多。

香港置業麥紫軒說，逸新中低層C室，實用面積179平方呎，開放式間隔，原叫價440萬元放盤，約兩個月後獲區內客接洽，終減價60萬元，以約380萬元易手，實用呎價約21,229元。資料顯示，原業主於2017年8月，以約294.8萬元購入上址，現帳面賺約85.2萬元，物業升值近三成。

麥紫軒續說，買家為首置客，見屋苑剛入伙，單位新簇，更重要的是，市區盤貴，400萬元以下供應不多，故睇樓一次，即拍板入市。他又指，目前屋苑最平一伙開價400萬元，實用面積179平方呎。

值得留意的是，自政府放寛首置按保後，樓市分析員普遍看淡納米盤前景，逸新雖為納米盤，惟近期錄得的成交，業主賺錢居多。另一市區納米盤AVA 61情況不同，該盤同樣入伙不久，業主多數帳面賺，惟扣除雜費後，多數平手，甚至蝕讓離場。被問到原因時，麥紫軒估計，逸新社區配套較好，加上該盤發展商較為人熟悉。此外，若翻查項目價單，當年逸新開售時，定價稍低。

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