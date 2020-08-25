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【金礦股業績】招金礦業半年純利升73%不派息 毛利率升逾5個百分點

即市財經 18:38 2020/08/25

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招金礦業上半年礦產黃金為7,920.75千克（約25.5萬盎司），按年下降約21.85%。

受惠於黃金價格大升，招金礦業 （01818） 上半年純利增長72.6%至4.12億元（人民幣，下同），不派息。期內收入升11.1%至31.3億元。

招金上半年黃金總產量約15,228.84千克（近49萬盎司），按年下降約4%，其中集團礦產黃金為7,920.75千克（約25.5萬盎司），按年下降約21.85%，冶煉加工黃金約為7,308.09千克（約23.5萬盎司），增長約27.09%。期內銅總產量約為4,762噸（其中礦產銅2,599噸，冶煉銅2,163噸），下降約51.31%。

集團綜合克金成本每克約167.39元，按年升約4.51%，但較去年末下降2.24%。期內毛利增加26.6%至約13.5億元；毛利率由38.03%升至43.32%，主要由於黃金價格大幅上升所致。

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編輯：陳韻妍

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