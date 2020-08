【新冠肺炎】KFC為抗疫改經典口號 再好食也不要舔手指？

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,全方位影響日常生活,連連鎖快餐店都為抗疫而更改用足70年的經典口號。外媒報道,肯德基(KFC)宣布暫停使用經典口號「Finger Lickin'Good」,避免傳遞鼓勵民眾舔手指的信息,增加感染新冠肺炎的風險。

自1950年代起,肯德基一直沿用「Finger Lickin'Good」這句經典口號。肯德基發言人表示,發現其標誌性的口號不太適用於當下疫情大流行的環境,並承諾這句經典口號會在適當時候回歸。

為此,肯德基更在新包裝上暫時遮蓋「Finger Lickin'」(舔手指)的字眼,又在Youtube宣傳,勸觀眾暫時忽略這句經典口號:

「我們一直在說的那件事(舔手指)?現在暫且忽略它。」( "That thing we always say? Ignore it. For now.")