  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】KFC為抗疫改經典口號 再好食也不要舔手指？

環球社會熱點 18:37 2020/08/25

分享：

肯德基（KFC）宣布暫停使用經典口號「Finger Lickin'Good」，避免傳遞鼓勵民眾舔手指的信息，增加感染新冠肺炎的風險。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，全方位影響日常生活，連連鎖快餐店都為抗疫而更改用足70年的經典口號。外媒報道，肯德基（KFC）宣布暫停使用經典口號Finger Lickin'Good，避免傳遞鼓勵民眾舔手指的信息，增加感染新冠肺炎的風險。

自1950年代起，肯德基一直沿用Finger Lickin'Good這句經典口號。肯德基發言人表示，發現其標誌性的口號不太適用於當下疫情大流行的環境，並承諾這句經典口號會在適當時候回歸。

【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛

【英國疫情】研究：每8人住院 1人醫院內感染

為此，肯德基更在新包裝上暫時遮蓋Finger Lickin'」（舔手指）的字眼，又在Youtube宣傳，勸觀眾暫時忽略這句經典口號：

「我們一直在說的那件事（舔手指）？現在暫且忽略它。」 "That thing we always say? Ignore it. For now."

有人在社交媒體上評論，認為該口號不會危害健康，因進食雞塊時，已會用到自己的手指。

在疫情大流行期間，肯德基在3月一度暫時關閉，大多現已重開。

【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人

【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【南韓疫情】首爾17間教會違規做禮拜 社交距離級別或再上調
2020/08/24
【南韓疫情】首爾17間教會違規做禮拜 社交距離級別或再上調
【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用
2020/08/24
【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用
【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交網先知中招
今日
【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交網先知中招
【新冠疫苗】特朗普擬為勝選速推疫苗 專家斥危險
今日
【新冠疫苗】特朗普擬為勝選速推疫苗 專家斥危險
【南韓疫情】首爾疫情反彈 學校關閉改網上授課
今日
【南韓疫情】首爾疫情反彈 學校關閉改網上授課
疫情 快餐店 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間19:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交網先知中招
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間19:00）
【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位
【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位
金正恩病危？韓媒：北韓人開始背誦金與正語錄
金正恩病危？韓媒：北韓人開始背誦金與正語錄
【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格
【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單