【新冠肺炎】KFC為抗疫改經典口號 再好食也不要舔手指？

▲ 肯德基（KFC）宣布暫停使用經典口號「Finger Lickin'Good」，避免傳遞鼓勵民眾舔手指的信息，增加感染新冠肺炎的風險。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，全方位影響日常生活，連連鎖快餐店都為抗疫而更改用足70年的經典口號。外媒報道，肯德基（KFC）宣布暫停使用經典口號「Finger Lickin'Good」，避免傳遞鼓勵民眾舔手指的信息，增加感染新冠肺炎的風險。

自1950年代起，肯德基一直沿用「Finger Lickin'Good」這句經典口號。肯德基發言人表示，發現其標誌性的口號不太適用於當下疫情大流行的環境，並承諾這句經典口號會在適當時候回歸。

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為此，肯德基更在新包裝上暫時遮蓋「Finger Lickin'」（舔手指）的字眼，又在Youtube宣傳，勸觀眾暫時忽略這句經典口號：

「我們一直在說的那件事（舔手指）？現在暫且忽略它。」（ "That thing we always say? Ignore it. For now."）

有人在社交媒體上評論，認為該口號不會危害健康，因進食雞塊時，已會用到自己的手指。

在疫情大流行期間，肯德基在3月一度暫時關閉，大多現已重開。

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責任編輯：葉芷樺