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【精明裝修】40萬打造二人安樂蝸 如何在400呎單位劃出VR玩樂空間？ 

環球政經 11:50 2020/08/26

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戶主買入大嶼山梅窩碼頭不遠的卓濤軒住宅大廈一個單位，實用面積394平方呎，作為小倆口的安樂蝸。面積不大，但窗外是全海景景觀。戶主花了40萬元裝修費，找室內設計師幫手。全屋採用開放式設計，廚房亦以玻璃間隔，好讓下廚時也能享受到海景。而且單位預留大片空間，成為戶主玩VR（虛擬實境）遊戲的玩樂空間，究竟點做到？

不足400呎的小單位，留有一個寬敞的活動空間，讓戶主玩VR遊戲。

採完全開放的設計，不間隔客飯廳及睡房，而所有人傢俬靠邊，令不足400呎的小單位，留有一個寬敞的大廳。原來這是戶主的特別要求，由於戶主二人都熱愛玩VR遊戲，玩VR遊戲不免要手舞足蹈，當然需要寬敞的活動空間。

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全屋採完全開放的設計，不間隔客飯廳及睡房，而所有人傢俬靠邊，

睡床是兩件體積較的傢俱，戶主選用慳位見稱的反床，而反床跟訂造梳化配合，設計師自行改裝反床腳架高度，令兩者配合，不需搬動任何傢俬下作息。反床好處是可以摺起，活動空間自然增大，附合戶主要求。

儲物空間全部靠邊。

戶主選用慳位見稱的反床，而反床跟訂造梳化配合，設計師自行改裝反床腳架高度，令兩者配合。

開放式設計，需要預留大片空間，傢俬設計上設計師花了不少心思。首先將所有傢俬靠邊放，同時又不失功能。首先飯桌設置在窗台附近，是可以活動式趟桌，工作和用膳時可以拉出，需要闊敞空間時可以收進櫃內。窗台加上墊子除了戶主工作使用外，其實也是為戶主愛看風景的寵物們而設。

飯桌設置在窗台附近，是可以活動式趟桌，工作和用膳時可以拉出，需要闊敞空間時可以收進櫃內。

為建造開放式空間，亦要盡量降低室內門的存在感，因此玄關邊牆身使用了白色直條凹凸紋隱藏浴室門，從玄關內進時不會因見到浴室門而破壞空間觀感。不少人為了修飾橫樑會加設燈糟，但從下方向上望時橫樑感覺會更闊，加強了壓迫感。因此設計師反其道而行從玄關處的橫樑開始，以深色木板圍邊，視覺上由玄關牆身連結至室內，加強單位的透視感，視覺伸延令單位感覺更深更闊。

玄關邊牆身使用了白色直條凹凸紋隱藏浴室門，從玄關內進時不會因見到浴室門而破壞空間觀感。

經常在家煮食的戶主，對廚房也有要求。除了功能性外，廚房採用了大範圍的玻璃包圍，令身處廚房煮食的戶主也可盡覧大廳窗外的海景。望住海景煮飯，的確好寫意自在。

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廚房採用了大範圍的玻璃包圍，身處廚房可盡覧大廳，也可以享受大廳窗外的海景。

廚房以白灰色主調，地磚使用了黑白灰配色的六角型磚，令廚房更為突出。

廚房地磚使用了黑白灰配色的六角型磚，令廚房更為突出。另一方面，因廚房使用玻璃間隔，設計師為了廚房與開放式空間不會太為割裂，便把地磚伸延出走廊，營造視覺的連貫性，從視覺上帶領使用者進入或步出廚房。

設計師為了廚房與開放式空間不會太為割裂，便把地磚伸延出走廊，營造視覺的連貫性。

廚房外側下方的水泥牆，為了令灰色牆身不會過於單調及冷冰，增加了照片牆的功能，貼滿了夫婦二人的旅行照片，配合玻璃隔間令廚房猶如一個外國常見溫馨的麵包工房。

全屋以黑白灰為主調，為避免對比過於強烈及冷冰，選用了木紋地磚，平衡家居氣氛，營造柔和感覺。

戶主除了是VR遊戲愛好者，同時也喜歡研究電子科技，為家居設置不少智能設備，其中設計師利用橫樑，在上方加設了投影幕替代電視機，當拉下大白幕時，大廳就變成私人影院。

設計師利用橫樑，在上方加設了投影幕替代電視機，當拉下大白幕時，大廳就變成私人影院。

精明裝修貼士：設置變形傢俬如「反床」3點注意事項

1. 要注意是否真的有必須性。變形傢俬很多時候由於要搬動使用，很多人未必適應，結果不是從未搬動去用，或者搬動後根本沒有再收起，失去設置變形傢俬的原意。一般開放式的小單位會比較實際需要用到。
2. 訂造絕對是主流：例如以上戶主的反床，這類傢俬一般都涉及組合。即使店用現成傢俬方式賣其實也是要逐件訂造。
3. 考慮費用：由於變形傢俬假設要經常搬動，因此在較位等地方要求較高，例如以上個案中的反床，單是五金配件需7千多元。

 

資料及相片提供：一站式裝修服務平台「裝修佬」、J Factory Design Limited

 

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責任編輯：鄭靜珊

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