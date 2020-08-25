【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入

近月樓市回落，買家趁機上車或換大屋，最近市場連錄屋仔的成交，其中大埔康樂園最新錄得成交，業主減幅達220萬元，即獲家庭客承接。而元朗錦繡花園一天內也連錄兩宗成交，代理指放盤量有所增加，業主的議價空間也明顯提升。

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一直以來，暑假都是換樓旺季，中原地產分行經理鄭浩強表示，最近大埔康樂園交投量有所回升。康樂園最新錄20街雙號屋成交，單位實用面積1,180平方呎，原業主開價約2,100萬元，減價約220萬元，以1,880萬元沽，實用平均呎價15,932元。

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鄭浩強指，新買家為本地家庭客，鍾情獨立屋居住環境，感單位價錢合理，即入市單位自住。原業主則為長情業主，於1989年以175萬元購入單位，持貨約31年，是次轉手賬面獲利約1,705萬元離場，單位升值約9.7倍。

而元朗錦繡花園一日內連錄兩宗成交，中原地產高級分行經理羅偉蓮表示，錦繡花園近期交投氣氛明顯轉好，本月暫錄約14宗成交，屋苑日前於一天內連錄2宗成交，其中河北十街雙號屋，單位實用面積950平方呎，議價後以1,090萬元沽出，實用平均呎價11,474元。新買家為用家，原業主於1995年以348萬元買入上址，持貨約25年，是次轉手賬面獲利約742萬元離場，單位期內升值2.1倍。

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屋苑D段4街單號屋於同日也錄成交，單位實用面積902平方呎，議價後以1,000萬元沽出，實用平均呎價11,086元。原業主於2003年以236萬元買入上址，持貨約17年，是次轉手賬面獲利約764萬元離場，單位期內升值3.2倍。

她表示，現時錦繡花園放盤約有50個，當中約有20個放盤的業主打算移民而賣樓，此類單位的業主的議價空間也較大；由於最近的放盤量增加，業主的議價空間也提升至5%，其中實用面積約838平方呎的單位，叫價由990萬元起；而實用面積902平方呎的單位，叫價由1,000萬元左右。至於實用面積1,036平方呎的單位，叫價由1,150萬元起，由於上述類型單位放盤量較多，叫價也較早前落100萬元左右。

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羅偉蓮指，上述兩宗成交也屬市價成交，她指出，錦繡花園不同面積、花園大細、有否裝修，也會影響洋房的樓價，如有裝修的洋房樓價一般高10%左右。她表示，錦繡花園的向隅客中，有不少是換樓客，希望換入面積更大更舒適的環境，「加上屋苑內的洋房內可以泊車，可節省一筆車位租金，也是錦繡花園的吸引之處。」



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記者：陳詠妍