【人民幣定期存款】人幣定存爆搶客戰 印度銀行推2.25厘高息

▲ 港銀頻加人幣定存息，邊間1年定存最高息？

人民幣定期存款近期爆加息搶客戰，新加入戰團是印度銀行ICICI Bank，推半年期以上的長息皆至少享兩厘；包括半年有兩厘，9個月為2.1厘，一年期更達2.25厘，以上3個存期的入場費齊為50萬元（人民幣，下同）。如以一年長息計，隨即打入「高息王」3甲列（見表）；僅次於集友的2.6厘，以及招商永隆的2.5厘。

綜覽外資大行最近鬥牛，爭相上調人民幣兌美元的預測，最新是澳新銀行（ANZ），剛把明年第3季的預測，由6.85升至6.73。如以在岸價昨天（8月25日）在亞洲收盤報6.9117，若一年後的滙價彈升至澳新預估的6.73，即由現水位約有2.6%的潛在升幅。再參考現時港銀一年人民幣定期存款息率的兩厘選擇甚多，最高更達2.6厘，由此推斷，一年後的滙息總回報有望達5.2厘。此破頂息由集友提供，入場費為10萬元，避險族一年穩袋2,600元利息。而澳新銀行更預期，明年底在岸價可衝上6.7新高。

富邦7天人幣定存 8.8厘全城最高息

計及市面的短中長息，比拼廿多間銀行，冠全城是由富邦提供的7天短存享8.8厘；一個月也以該行的4.88厘居首，門檻齊為等值10萬港元。至於3個月、半年及9個月則以招商永隆齊報2.5厘，膺此3個存期的「高息王」；一年期則以集友的2.6厘稱霸。正因人幣爆搶客戰，令兩厘或以上的特惠息湧現，回報有望跑贏通脹掛鈎債券（iBond 2020）的「包底息」一厘。

而放眼短綫，受中美「有計傾」刺激，人幣在岸價續在反覆中走強。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享料，在岸價今年的高低位介乎6.82至6.97；大新 （02356） 經濟師溫嘉煒料，下半年在岸價約在6.84至7.05上落，視乎內地及環球經濟的復甦步伐、中美關係、以及人幣與美元的息差等；ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈更樂觀，預期最高或可挑戰6.7。

年底人幣滙價 專家最牛估6.85

此外，綜觀10位專家，現時對今年底人幣的目標價預測，最牛及最熊的差異極大。

最進取現為澳新的6.85，東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥，以及星展王良享，皆為市面第2大最牛預估，齊料今年底在岸價高見6.9。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價則料6.92。招商永隆司庫蕭啟洪的預估暫約為6.95；ING的彭藹嬈預期6.97 。可是，瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰暫未改七算預測，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤則料7.05；但張建泰與張敬勤不約而同說，仍緊盯美國大選、中美關係及全球疫情的3座大山，或再作上調。上商研究部主管林俊泓料7.1，而大和資本市場首席經濟師賴志文維持大淡友本色，料今明兩年底齊乍現7.6新低。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪