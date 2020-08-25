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【內房股】碧桂園：料全年去化率達67% 有信心實現銷售增長10%目標

即市財經 18:31 2020/08/25

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碧桂園總裁莫斌指，預期全年去化率可達67%，有信心實現全年銷售增長10%的目標。

碧桂園 （02007） 下半年權益可售資源約6412億元（人民幣，下同），總裁莫斌表示，上半年碧桂園去化率為62%，預期全年去化率可達67%，有信心實現全年銷售增長10%的目標。他又指，疫情後銷售恢復情況良好，首7個月的銷售已接近去年同期，有信心在8月份能超過去年水平。

對於上半年利潤出現下滑，首席財務官兼副總裁伍碧君指，主要是疫情令交付量有所下降，而且早前以較高價格投得的地皮開始交樓，導致毛利率下降。她又指。隨銷售均價已穩步上升，預期整體銷售均價及利潤水平將持續改善，派息將維持穩定比例。

舊改上半年已轉化328億元貨值

拿地方面，程光煜表示，上半年權益土地開支為770億元，下半年將按市場情況，動態調整投資，全年土地開支與2019年相若，為1600億元，有信心完成年初制定的目標。集團年初定下舊改轉化800億至1000億元的權益貨值，程光煜指，上半年已轉化328億元的貨值，轉化效率符合計劃，全年權益貨值目標不變。

截止6月底止，淨借貸比率約58%，現金短債比是1.9倍。伍碧君指，資產負債率下降由去年底83%下降至今年6月底的81.6%，碧桂園將進一步下降負債率，由於公司擁有較多的土儲，降負債率時可維持公司規模。

對於市場早前傳出莫斌離職的消息，莫斌回應指，不知道為何有傳言，強調其職業生涯在碧桂園，會「一直走到底」。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 碧桂園（02007）

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