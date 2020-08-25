【新股IPO】螞蟻集團已遞交A+H上市申請　史上最大IPO蓄勢待發

正當新股市場為今日掀起招股序幕的農夫山泉（新上市編號：09633）之際，阿里巴巴（09988）旗下金融科技旗艦螞蟻科技集團傳來新進展，正式向港交所遞交了上市申請，由花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司擔任聯席保薦人。

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根據其初步招股文件顯示，截至今年6月底止中期收入，錄得725.28億元（人民幣，下同），按年增長38.04%；期內利潤達219.23億元，增長逾10.5倍。若按非國際財務報告準則計量，上半年經營利潤按年增2.88倍至276.12億元；純利增5倍至239.12億元。截至今年6月底，支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。

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據悉，螞蟻集團擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股。是木次A股發行可引入「綠鞋機制」，即超額配售權最高不超過15%。

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螞蟻集團今次集資所得，將用於提升能力，以鞏固與合作夥伴的關係；提升自主創新和研發能力；擴大跨境支付及商家服務投入；以及營運資金及一般企業用途。

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另一方面，阿里巴巴目前通過子公司持股螞蟻科技約32.65%，境內上市前投資者持股16.83%。此外，馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳四人旗下的杭州雲鉑，以執行合夥人和普通合夥人身份控制員工持股平台杭州君瀚及杭州君澳，合共持有螞蟻科技發行H股及A股前50.52%股份。

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記者：張以正