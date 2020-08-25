【美國大選】拜登當選恐成美股灰犀牛? 研究：民主黨任內股市更佳

美國民主黨總統大選候選人拜登（Joe Biden）全國民調，暫領先競逐連任的民主黨總統特朗普。金融市場開始為民主黨人入主白宮作盤算，有分析相信拜登勝選可能為美股帶來短暫震盪，原因是他倡議的加稅計劃，將抵銷加碼刺激經濟的支持作用，甚至成為美股市場的「灰犀牛」風險。

但有研究機構發現，二戰以來民主黨總統任內的經濟及美股表現，均完勝共和黨總統表現，並歸納原因為民主黨人倡議增加福利、刺激消費的經濟效益，較共和黨慣常的減稅方案提振作用更大。

拜登勝出恐加稅 抵銷加碼經濟刺激

在進一步討論前，先簡單總結市場憂慮。一如美國最大基金公司富達上周發表簡短分析指出，拜登勝選意味經濟刺激方案規模或較特朗普連任為大，但亦可能會向企業、高收入人士加稅，並加徵資本增值稅。

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另特朗普上任以來大致聚焦放寬各行業管制，但富達預期拜登勝選卻會再次加強部份行業規管，潛在目標包括化石能源、金融服務、健康護理行業及大型科技股等。

富達亦擔心民主黨總統會回應黨友要求，對企業回購股份施加限制，打亂了這項過去10年來推升美股的方程式。凡此種種，都可能令美股帶來短綫震盪，但長綫主導美股方向的仍是經濟基調。

研究：民主黨總統任內 經濟股市完勝共和黨

但投資銀行Liberum一項研究卻發現：

自1947以來，民主黨總統任內美國GDP平均年增長約3.6%，較共和黨總統任內年均GDP增2.6%，高出足足1個百分點；美股表現與經濟一致，民主黨總統任內，標普500指數平均年升10.8%，共和黨總統任內美股年均只升5.6%。

Liberum認為經濟及股市回報的差異，可由兩黨的經濟政策解釋。共和黨人慣以減稅及放寬管制刺激經濟，民主黨人則傾向以增加失業補助、子女免稅額等不同財富再分配措施刺激消費，而相關措施對刺激經濟的乘數效益較減稅措施更大。

Liberum的分析著眼點在兩黨經濟政策的長遠成效之辯，一時間或難有定論。拜登一旦當選會否為美股帶來較大震撼，還是他能否在勝選後針對市場憂慮作重點回應。

撰文：劉德斌

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