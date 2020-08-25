恒指跌65點 螞蟻正式遞交上市申請

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5G iPhone料成在家工作利器 手機設備股可受惠
恒生指數全日跌65點或0.26%，收報25486點，未能收企於25500點之上，成交約1288億元。阿里 （09988） 旗下螞蟻集團在香港、上海正式遞交上市申請，該股美股ADS盤前再升。港府放寬社交距離措施，包括食肆堂食可延長至晚上9點。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】螞蟻正式遞交上市申請 阿里巴巴美股盤前換算本港價升至270.3元（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團香港上海遞交上市申請 半年賺219億元人幣、預測市盈率約33倍（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元 市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施 周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩
【精選投資分析】
【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享）
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