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恒指跌65點 螞蟻正式遞交上市申請

即市財經 18:20 2020/08/25

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恒指跌65點 螞蟻正式遞交上市申請

恒生指數全日跌65點或0.26%，收報25486點，未能收企於25500點之上，成交約1288億元。阿里 （09988） 旗下螞蟻集團在香港、上海正式遞交上市申請，該股美股ADS盤前再升。港府放寬社交距離措施，包括食肆堂食可延長至晚上9點。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】螞蟻正式遞交上市申請 阿里巴巴美股盤前換算本港價升至270.3元（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團香港上海遞交上市申請　半年賺219億元人幣、預測市盈率約33倍（不斷更新）

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【精選投資分析】

ATMX高位震盪 港股關鍵牛熊綫（第六版）

【金價點睇？】神準策略師邵志銘：黃金回調是好機會！

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