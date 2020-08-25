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【新冠肺炎】南韓單日確診案持續過百宗　首都圈中小學明起改為網上授課

環球政經 19:21 2020/08/25

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新冠肺炎疫情持續，南韓單日確診數維持在三位數，今日（25日）確診案近300宗，當局宣布，首都圈中小學校明（26日）起將改為網上授課。

據韓聯社報道，截至今日（25日）零時，南韓單日新增280宗確診個案，累計1.79萬人感染。

相關文章：【新冠肺炎】專家指印度將取代巴西 成為全球第二「重災區」

南韓副總理兼教育部長官俞銀惠指，由於國內疫情未有緩和，首都圈幼稚園、中小學及特殊學校將由明（26日）起至9月11日轉為網上授課。而正在備考的高三學生及礎學力支援的學生則不受此限。此外，特殊學校、60人以下的小型學校以及村校則可自行決定是否跟隨。

俞銀惠表示，首都圈的學校轉為網上授課，是希望可以阻止疫情繼續擴散，以及確保12月3日的高校可以如期進行。此外，網上授課又提供心理指導，讓有需要學生接受輔導。

在昨（24日）起，已有1,845間學校暫停面對面的教學模式，為5月底以來最多。事實上，首都圈群組感染個案也有上升趨勢，由11日起至昨日（24日）有150名學生及43名教務人員確診。

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責任編輯：黎淑雯

 

 

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