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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠入面原來唔止有沙同駱駝 究竟仲有咩呢？

名人薈萃 09:32 2020/08/29

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駱駝是旅客步入撤哈拉沙漠最佳的代步工具，沙漠的沙粒又細又柔，就算是當地人也難以在沙上步行，尤其是當你要向沙丘群進發，這時駱駝是最好的幫手。

沙漠的中午時段，經常見到一群又一群駱駝休息、吃草、飲水，因為旅客不會在烈日當空入沙漠觀光，慣常在晨曦或黃昏時才進入沙漠，那時的天氣最舒適。

辛苦了一整天，駱駝也要休息………

在撤哈拉沙漠開車時，我留意著四周的環境，當車駛至鄰近的住屋時，見到小朋友在路上四處走四處玩，沙漠沒有遊樂場，小朋友只可在屋外玩吧，但稍一不小心，就很易撞倒小孩。香港有班馬線，車輛會讓行人過馬路；在沙漠雖然沒有班馬線，但車輛也需要讓路的，但不是要讓路給人，而是讓給聯群結隊的駱駝……

沙漠經常見駱駝群過馬路。

這時候這班駱駝可能是正在上班中，作為港女的我，初次見到感覺十分新奇，但對於穆罕默德來說，他已習慣了，並不是新鮮事。

沙漠總給人神秘的感覺，其實柏柏爾人在沙漠生活和城市人一樣，沒有太大分別，這處也有「士多」，而且還是24小時營業， 可在此購買簡單的食品。這天早上，我跟穆罕默德步行往士多購物，店內有麵包、意大利粉及罐頭食物。我突然見到有個大雪櫃，以為雪櫃內放滿雪榚或雪條。怎知打開雪櫃的一刻，我目定口呆了……原來雪櫃內都是樽裝冰凍的蒸餾水，我頓時十分失望，不過這也是對的，炎熱的天氣下，沙漠售賣冰凍蒸餾水也是正確的! 應該可吸引不少途人光顧。另一間較遠的「士多」除售賣食物外，還放置了桌球遊戲及2部遊戲機玩；他即跟我說：「一起玩桌球吧!」

沙漠也有城市人的生活。

有時候，開心可以好簡單。
 

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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