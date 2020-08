【職場英文@iM網欄】工作、升學Speaking必學技巧

今日想同大家分享Speaking 的技巧,希望大家在工作上及IELTS上可以有所提升。

對於母語不是英語的讀者來說可能會覺得很困難,平時沒有講開英語的習慣可能會更加覺得不知道如何開頭,回應對方時應該怎樣,所以今天筆者就會教大家一些speaking 考試拿高分的技巧。

首先來說小組討論的部份吧。開始討論時考生會有10分鐘準備題目,大家要好好運用及分配這10分鐘。大家記住 “1255這個分配模式”,1分鐘小心理解題目要求及了解題目的前文後理和討論議題的順;2分鐘用來閱讀文章和思考怎樣在討論中運用文章論點,在重點寫筆記;用5分鐘來就每一個分題,想出兩至三個論點,思考每一個論點的原因、例子和假設推論再思考如何反駁相反觀點;最後2分鐘在心中排練一次討論和思考讀音和文法。

討論時要訣有五部曲,第一步是要回應對方觀點,第二步是講論點時要明確地解釋原因,第三步是好和加上日常生活的例子,第四步是提出假設推論,最後一步就是分析影響。我知道大家可能不知道應該怎麼開始句子,想自然得來又不能太過口語,所以我會給大家一些句式,以供參考:

Part A:開展討論

1. 開頭最好開場白 - Let’s get started.

2. 解釋討論目的 - We’re going to ……

- Today, we’re here to discuss what to include in this meeting.

3. 背景介紹 - As we all know, ….

- Well, …… Let’s discuss them first.

4. 表達觀點 - I think that nowadays, …..

- One of the striking examples is noun 名詞

- As a result, ……

- Therefore, …….

5. 問其他考生意見 - What do you think?

Part B:作出回應

1. 簡單回應 - You are right.

2. 歸納對方觀點: 重複總括一次對方的觀點

3. 表達觀點 - However, I think …….

- It is no use …… (後面v+ing)

I am afraid of v+ing….

4. 問其他考生意見 - Do you agree?

那麼接下來我們就來說一下individual response (個人回應),DSE同IELTS都會有這個部分。有幾個需要注意的事項:

1. 考生需要即時回答考官問題,沒有準備時間。

2. 考官最少會問1條問題。

3. 如果答案太短,考官會根據考生的回應,問一些跟進性的問題。

4. 不要重覆自己在小組討論發表的意見。

5. 盡用一分鐘時間。

6. 如果不明白問題,要主動問考官。

I’m sorry. Could you repeat/explain the question please? (可否重覆/解釋問題)

而回答的要訣其實和group discussion也很相似,也不外乎就是 Main idea / Choice (論點/選擇),Reasons (原因),Examples (例子),Comparison (比較),Personal experience (個人經歷),Other people’s view (其他人的看法)。

而個人回應的題型有很多種,例如選擇題,發表意見題,解釋現象題和好處壞處題等等。同樣地,我會給大家一些structure去應付不同的題型:

A :選擇題

1. 作出選擇 - That’s a good question. I would prefer…… (多用比較字眼)

2. 原因一 - The main reason is that ….

-If …...

-In fact, ….

- 再加examples

3. 原因二

4. 對方立場 Of course, others may think ……

5. 讓步 - After all, .…

6. 駁論 - But let’s be realistic.….

7. 舉例子

8. 總結 - Obviously,…….

B:解釋現象

1. 說明原因 - There are two main causes, which are…

2. 原因一 - On one hand, ……

- As a result, …..

3. 原因二 - On the other hand, ……

- However, ..…

- Gradually, (慢慢地)……

4. 總結 - To wrap up, 句子.

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

