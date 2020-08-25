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【職場英文@iM網欄】工作、升學Speaking必學技巧

名人薈萃 19:29 2020/08/25

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今日想同大家分享Speaking 的技巧，希望大家在工作上及IELTS上可以有所提升。

對於母語不是英語的讀者來說可能會覺得很困難，平時沒有講開英語的習慣可能會更加覺得不知道如何開頭，回應對方時應該怎樣，所以今天筆者就會教大家一些speaking 考試拿高分的技巧。

首先來說小組討論的部份吧。開始討論時考生會有10分鐘準備題目，大家要好好運用及分配這10分鐘。大家記住 “1255這個分配模式”，1分鐘小心理解題目要求及了解題目的前文後理和討論議題的順；2分鐘用來閱讀文章和思考怎樣在討論中運用文章論點，在重點寫筆記；用5分鐘來就每一個分題，想出兩至三個論點，思考每一個論點的原因、例子和假設推論再思考如何反駁相反觀點；最後2分鐘在心中排練一次討論和思考讀音和文法。

討論時要訣有五部曲，第一步是要回應對方觀點，第二步是講論點時要明確地解釋原因，第三步是好和加上日常生活的例子，第四步是提出假設推論，最後一步就是分析影響。我知道大家可能不知道應該怎麼開始句子，想自然得來又不能太過口語，所以我會給大家一些句式，以供參考：

Part A：開展討論

1. 開頭最好開場白 - Let’s get started.

2. 解釋討論目的 - We’re going to ……

- Today, we’re here to discuss what to include in this meeting.

3. 背景介紹 - As we all know, ….

- Well, …… Let’s discuss them first.

4. 表達觀點 - I think that nowadays, …..

- One of the striking examples is noun 名詞

- As a result, ……

- Therefore, …….

5. 問其他考生意見 - What do you think?

Part B：作出回應

1. 簡單回應 - You are right.

2. 歸納對方觀點: 重複總括一次對方的觀點

3. 表達觀點 - However, I think …….

- It is no use …… (後面v+ing)

I am afraid of v+ing….

4. 問其他考生意見 - Do you agree?

那麼接下來我們就來說一下individual response (個人回應)，DSE同IELTS都會有這個部分。有幾個需要注意的事項：

1. 考生需要即時回答考官問題，沒有準備時間

2. 考官最少會問1條問題。

3. 如果答案太短，考官會根據考生的回應，問一些跟進性的問題。

4. 不要重覆自己在小組討論發表的意見。

5. 盡用一分鐘時間。

6. 如果不明白問題，要主動問考官。

I’m sorry. Could you repeat/explain the question please? (可否重覆／解釋問題)

而回答的要訣其實和group discussion也很相似，也不外乎就是 Main idea / Choice (論點/選擇)，Reasons (原因)，Examples (例子)，Comparison (比較)，Personal experience (個人經歷)，Other people’s view (其他人的看法)。

而個人回應的題型有很多種，例如選擇題，發表意見題，解釋現象題和好處壞處題等等。同樣地，我會給大家一些structure去應付不同的題型：

A ：選擇題

1. 作出選擇 - That’s a good question. I would prefer…… (多用比較字眼)

2. 原因一 - The main reason is that ….

-If …...

-In fact, ….

- 再加examples

3. 原因二

4. 對方立場 Of course, others may think ……

5. 讓步 - After all, .…

6. 駁論 - But let’s be realistic.….

7. 舉例子

8. 總結 - Obviously,…….

B：解釋現象

1. 說明原因 - There are two main causes, which are…

2. 原因一 - On one hand, ……

- As a result, …..

3. 原因二 - On the other hand, ……

- However, ..…

- Gradually, (慢慢地)……

4. 總結 - To wrap up, 句子.

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam

欄名 : 職場英文

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