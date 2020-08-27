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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】女主播Season追求開心跑　態度比速度更重要

名人薈萃 08:30 2020/08/27

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一連兩星期訪問兩位「女神」級跑手，繼上星期「山界女神」張盈 (Vivi) 之後，今個星期是IGfacebook粉絲數目超過三萬的女主播黃合秀 (Season)，經常留意Season 帖文的朋友‵明應該會察覺到她經常將陽光氣息帶給大家。小弟透過參與「JustRunners」— 主要由股票分析員和財經記者組成的跑團，認識Season和專欄早前介紹的黎可基(黎Sir)，一起參加過不同類型的賽事。Season是跑團女子團員當中跑得較快的一位，她經常面帶笑容跑步，吸引不少跑步攝影師將她攝入鏡頭，而在實際訪問中，我亦能親身感受到她開心開朗的活潑性格。

女主播黃合秀(Season) (左一) 是跑團 JustRunners成員之一。

小學曾參加短跑田徑隊的Season，大學時期才第一次參加渣打香港馬拉松十公里賽事，但至四、五年前加入電視台擔任財經節目主持後，認識一班財經界跑手，加入JustRunners才重投跑步練習。Season家住新界西北，多數跑青山公路一帶，短由屯門跑至黃金海岸，長至深井甚至荃灣。她坦言新冠肺炎第三波疫情下練跑減少了，加上最近不小心「拗柴」，需要暫時休息一段時間。她建議跑友就算少了跑街，亦可以在家跟著HIIT（High Intensity Interval Training，高強度間歇訓練）及拉筋影片做運動，亦是不錯的練習。

Season 笑言自己是「佛系跑手」，希望這種開心跑的方式能夠感染更多人一起跑。

Season笑言經常和朋友說：「我跑的不是速度，而是態度」，指出不少人都有一種錯覺，就是跑得快的人才可以跑步，當Season相約朋友跑步時，不少人都會回應：「我這麼慢這麼廢，不跑啦！」Season認為跑步不一定要追求速度，其實只要跑得開心，感覺很爽就已經足夠。她又指身邊總會有比你跑得更快的人，雖然有競爭才有進步，若有目標並挑戰成功會很有滿足感，但Season覺得跑步不應該是一種壓力，亦不會心急及強迫自己去跑得更快，相信這種「佛系」的跑步方式，會令自己保持對跑步的熱愛。

至於跑步的短中長線目標，Season稱因為自己有以上所述的「佛系」心態，所以自己很少訂下高難度目標，最重要是一直跑下去，保持有進步、在心態或時間超越自己就可以，甚至希望透過自己開心享受的跑步形象，感染更多人一起跑，就有更大滿足感。Season又十分期望在疫情過後，繼續去世界各地i參加跑步賽事，不論短跑或長跑亦可。她分享過去三、四年旅行都是以跑步為出發點，如果計劃參加比賽的地點之前從未到訪，就會優先考慮前往當地。至今因參加比賽而順道旅行的地方，包括中國內地、台灣的台北和高雄、日本橫濱、遠至北歐的冰島，和盛產優秀馬拉松跑手的埃塞俄比亞。她的人生目標是透過跑步「環遊全世界」，認為這更能體驗各地的生活文化。

 

2018年Season參加高雄國際馬拉松賽事。

 

2018年，Season在冰島跑下第一個全馬，至今仍是她最難忘的跑步經歷。她說因為這是「人生第一馬」，所以純粹挑戰自己，並無預算要在一個特定時間內完成，只要能夠完成，就是人生其中一項美好事情。Season希望對冰島這個地方有更深認識，因此選擇到冰島跑馬拉松順道旅遊。她發現原來不同國家的文化，可以在當地的體育賽事展現出來，例如去台灣、日本跑馬拉松，大會及參賽者都追求氣氛熱烈，越多人參與氣氛就越高漲，亦有不少打氣團隊及美食攤位，猶如置身嘉年華。

2018年Season在冰島出戰她人生第一個全馬，十分難忘。

但她說冰島則完全不一樣，予人很放鬆很「Chill」的感覺，「冰島馬」參加人數不多，與一般馬拉松連起點都看不到的情況大相逕庭，開跑不久就會發現只有自己一個人在跑，賽事沒有特別封路，沒有打氣團隊，只是間中有一至兩個冰島居民打氣。沿途可以看到冰川及山水景色，每隔好幾公里，馬路上才有粉筆字的終點方向指示，即使跑到「懷疑人生」亦十分開心，因為可以好好享受一切自然風光。有時跑入郊野公園，有時跑到海邊，感覺到冰島人生活就是這樣簡單。Season很記得該次比賽雖然最終花逾5小時完成，但她不覺得要用「捱過」兩字來形容，而是一幕一幕美好的風景不斷活現眼前，亦為她帶來冰島文化的獨特體驗。

去年Season曾帶領視障跑手梁小偉(Gary)跑一段路，最終Gary順利完成北京至香港2500公里跑的壯舉。

 

視障跑手梁小偉Gary去年曾用35天的時間，由北京跑到香港，全程2,500公里。Season是其中一個領跑員。Season指最難忘是跑內地馬路時覺得很危險，因為車輛會在身邊穿插，所以要打醒十二分精神，同時顧及Gary的安全，加上臨出發前Season因為滑雪跌傷舊患有少許骨裂情況，擔心最終未能領跑，幸在隊友齊心幫忙之下順利為Gary完成今次壯舉。

未來Season希望繼續出任領跑員，帶領一眾視障跑手「跑勻」全世界。

Season覺得投身領跑員這個行列的決定十分正確，未來只要有機會，就會繼續做下去。至於領跑的技巧，Season表示沒有特別，最重要是與運動員之間互相信任，透過練習培養默契，多些了解運動員的性格，當知道運動員未必跟得上自己的速度時，就要放慢步伐等。Season指出，領跑是一個長期的承諾，很多視障人士其實跑得不快，有時只是想有人帶跑而已，但只要你領跑令視障人士有所進步，甚至協助他們刷新PB (Personal Best, 個人最佳紀錄)，會比自己刷新PB更開心。大家如果有興趣，不妨上網搜尋一下領跑機構報名參加。

Season曾在電視台出任財經女主播，現時仍經常主持不同的電視及網上節目。

 

現時Season是Slashie（斜槓族），相比以前全職在電視台工作，凌晨時分就要起床上班，現時可隨時落街跑，亦因為跑步形象健康，令她得到更多運動類型的工作機會。Season希望未來會繼續跑下去，繼續領跑幫助視障人士，甚至帶視障人士一起衝出香港，「跑勻」全世界各地不同賽事。

 

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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