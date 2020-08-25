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【支援餐飲業】戶戶送設中小型餐廳管理團隊　助宣傳及建虛擬品牌

商業 18:22 2020/08/25

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戶戶送設中小型餐廳管理團隊，為本港中小型食肆提供長遠支援，包括運用戶戶送的渠道宣傳餐廳、助餐廳發展虛擬品牌。(資料圖片)

第三波疫情打擊餐飲業，戶戶送今天(25日)宣布，成立全新的中小型餐廳管理團隊，為本港中小型食肆提供長遠支援，助其應對疫情，方式包括運用戶戶送的渠道宣傳餐廳、分享成功參考案例，並助餐廳發展虛擬品牌。

【餐飲寒冬】戶戶送調查：逾半受訪餐廳面臨停業　料5千間於未來數月結業

餐廳不幸因確診停業　可領5萬緊急援助金

為進一步支持本地獨立小店，戶戶送與眾安國際合作提供緊急援助。眾安國際與煤氣公司共同設立了一項500萬元的ZA餐飲業抗疫保障金，如果戶戶送的餐廳夥伴不幸因出現確診病例而停業，東主可透過簡單的程序，申領5萬元的一筆過緊急援助金。ZA Fam亦會為註冊會員，提供600萬元保障的ZA抗疫保障金，並向確診新冠肺炎的合資格餐廳僱員，發放2萬元援助金。

【限聚令放寬】恢復晚市堂食至9時　餐飲業：料7成餐廳周五重開

【限聚令放寬】酒吧繼續停業　業界：持餐廳牌酒吧可營業不公平

贊助節目介紹平台餐廳　增知名度助生意

此外，戶戶送將贊助一輯為期三星期共15集的特備電視節目，重點介紹本港中小型餐廳外賣美食；並邀得本地男子組合ERROR進行一項大型社交媒體推廣宣傳，由明天起輪流介紹外賣平台上300多間獨立經營的中、小型食肆，藉此增加餐廳夥伴的知名度及曝光率。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，香港餐飲業持續面對前所未有的挑戰，小型食肆為本港帶來獨特而重要的飲食文化，認為戶戶送有責任保護這些開業已久的餐廳，並須謹慎地為餐廳夥伴提供周全的營運策略，助其度過目前的經濟難關。

責任編輯：朱悅瀅

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