【Mosaic慢慢砌@iM網欄】隱秘而奢華 漫遊拜占庭古城

在家抗疫打消了一連串計劃中的行程，心情真的鬱悶不爽！只好重溫往昔旅途，來一埸心靈浪蕩，未嘗不能細拾忽略了的點滴時光。

好想在這帶你到一個小小古城，看看拜占庭時期馬賽克的閃爍餘輝。拉文納（Ravenna），是我到意大利學習馬賽克的第一站，當時是由香港飛荷蘭阿姆斯特丹，轉機往博羅尼亞（Bologna）, 再轉两小時火車到達。如果由羅馬或米蘭乘火車，同樣於博羅尼亞轉車往拉文納。

▲ 拉文納以馬賽克砌成的路牌，這條是紀念意大利詩人但丁的但丁路。

公元前二世紀，拉文納已是一個羅馬城市。到了公元四O二年，由於地理位置有利防務，加上附近港囗便利，拉文納成為西羅馬帝國的首都。短短十七年後，拉文納便被哥德人佔領，直到公元五四O年，拜占庭軍隊卷土重來，享受了羅馬後期查士丁尼大帝統治下的一段未世繁榮。公元七五一年，拉文納落入倫巴底人控制下。自此，拉文納和其曾經耀目生輝的馬賽克，被這個世界遺忘了。

一八六一年，拉文納成為意大利王國一員，然而直到二戰結束，這個古老的城市才甦醒過來，工商業漸漸活躍。

當拉文納富裕起來，隱秘而珍貴的藝術瑰寶才被陸續發掘。一九九六年，拉文納八處古蹟建築被列入世界文化遺產，其中七處皆以馬賽克為亮點。

在我眼中，拉文納是一個低調奢華的古城，馬賽克也是Hidden Gem(隱藏的寳石) ，走在石板街道上是樸實古意的樓房；路牌的確由馬賽克砌成，設計卻很簡約；雖有售賣馬賽克藝術品商店，倒未至於鋪天蓋地。

▲ 樸素古舊的門，綑一條馬賽克花邊，即時醒神。

▲ 拉文納馬賽克藝術商店內的作品。

和伊斯坦堡聖索菲亞大教堂的宏偉建築相去甚遠，拉文納的拜占庭時期教堂，大約在公元四至七世紀陸續興建，一致性地運用了紅磚鋪成外牆，較大型的有一座高圓鐘樓（往往是公元九至十一世紀加建），依旁着連接長身禮堂加八角或圓形穹頂教堂；較小型的只得一座外八角內圓形洗禮教堂。若非慕名而去，好容易錯過裏面的驚喜。

那些稱為Basilica的大教堂原本只是有蓋的市埸、市政廳或公眾法庭的綜合性建築，君士坦丁大帝那位懂得建築的母親Helena 建議將它們加高，裝修，把前方橢圓形法庭位置改成祭殿，市場及市政之處改為教徒崇拜的地方, 這種建築風格也成為了拜占庭時期的模式。

▲ 聖維塔教堂（Basilica Di S. Vitale） 平實無華的外觀是拉文納拜占庭式教堂的特色。

細心的參觀者會發現，這些早期基督教教堂內，是不會有耶穌、瑪利亞的雕像，因為基督教反對羅馬時期以雕像展現的多神崇拜，所以拜占庭時期基督教對耶穌的描繪這重要任務，就當仁不讓地交給了馬賽克。

下次帶讀者走進拜占庭式教堂，逐幅觀賞馬賽克。



攝影：洪捷



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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