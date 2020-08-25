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【螞蟻IPO】螞蟻未上市先破紀錄　招股書風險披露全國最多

即市財經 18:12 2020/08/25

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阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團今日公布A+H上市，成為中港股民今日熱話，其中披露的招股書接近有500頁，當中有61頁用於披露風險因素。過去A股招股書關於風險因素披露方面，一般最多大約20頁，最少甚至個位數，換言之螞蟻集團在風險因素披露已創下A股歷史紀錄。

風險因素披露多，是否代表螞蟻集團風險高不宜投資？實際上，由於螞蟻集團業務範圍廣、又有中外業務，需要披露的風險因素自然較多。港交所 （00388） 首席中國經濟學家巴曙松接受內媒訪問時更指，招股書在風險信息充分披露，是整個科創板註冊制改革的重要一部分，他認為螞蟻集團的做法，正是將海外成熟經驗帶回內地，或可開創內地資本市場的新風氣。

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編輯：謝克迪

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