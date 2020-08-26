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【小老闆生意經@iM網欄】環球疫情未受控 經營代購不愁收入

名人薈萃 07:06 2020/08/26

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疫情之下，邊個行業最容易賺錢？個人認為是代購。原因是疫情之下令人減少外出，代購自然成為另類購物途徑。代購本身不需要投入前期成本，只要有客源，人人都可做代購。我可以，你可以，甚至乎學生、家庭主婦都可以。

 

近日本地的社交平台或討論區掀起不少「代購群組」，可能因為受到疫情影響，不少公司都讓員工放無薪假，又或是宣布裁員，導致很多人突然間沒有收入或失去工作，變相令更多人轉至發展網店、從事代購生意。

 

外遊受限 海外代購需求急增

 

不少人或有疑問：「代購不是需要外遊才可以幫忙購物嗎？如今大家出入境都要隔離14日，飛一轉海外做代購，時間上似乎不划算。」事實上，經營代購並不是一個人一雙手就能完成的事，尤其是今時今日疫情大爆發的環境下，經營代購更需要團隊的幫忙。

 

以本人為例，從事日韓玩具精品的代購生意，之前是直接坐飛機到當地，做連線代購。可是，如今出入境受限制，便要跟日韓當地的朋友分工去經營這門生意。他們幫忙當地採購，賺取外幣匯兌差價，我則主力在本地找客源，貨品經他們採購後再運回香港。

 

這樣的代購經營模式，雖然成本比之前高，但勝在有當地人幫忙，不用飛一轉當地採購，每一單賺的錢可能相對之前較少，但疫情之下，不能外遊令不少人對海外代購需求大增，變相整體的下單量相對之前更多。

 

代購群組的掀起 人人都可做代購專員

 

除了海外代購，其實疫情之下，本地代購的需求都很大。不少人或有疑問：「大家身在同一地點─香港，還需要代購服務嗎？」部分人可能有所不知，疫情發展多個月至今仍未受控，不少人不用上班、上學，只是留在家work from home ，或是利用視像通訊程式學習。加上晚市限堂食令、限聚令生效期間，人人寧靜留在家中，不會外出。

 

而近一個月前開始爆發第三波疫情，街市、超市成為疫情最易傳播的地點，不少人連買餸都找代購幫忙。即使是一包米或一盒口罩，都找代購，只要他們願意在成本價上付加些少費用，足不出戶就有人幫忙購物。看到網上平台有一些「代買餸群組」，由一些家庭主婦擔任買手，負責買餸及送貨上門。這門生意雖然利潤不算很多，但對於一些本身沒有收入的家庭主婦而言，她們每日都會去街市買餸，如今只需要買多點份量，就可賺取外快收入，何樂而不為呢？

 

除了「代買餸群組」，還有「代購藥妝群組」。如今，本地疫情相比內地更嚴峻，不少內地留學生，未必會在今年暑假回家探訪親友。因此，不少留學生近日在社交平台掀起「代購藥妝群組」。香港是購物天堂，甚麼都可買到，目前少了內地旅客到香港旅遊，變相會委托一些留學生幫忙在本地做代購。

 

其實只要有客源，「你」、「我」都可做代購，例如疫情剛開始初期，口罩貨源短缺，不少地區一宣布開賣口罩，即引人大批市民排購搶購，當中不排除有代購專員，排購代買口罩轉一轉手，可能已有近一倍的利潤。總結來說，代購這門生意是講求的「供求」，只要市場有需求，就可以賺到錢。

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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