【螞蟻IPO】支付寶用戶逾10億 年交易額118萬億元人幣

▲ 螞蟻集團旗下支付寶年活躍用戶逾10億。

螞蟻科技集團（前稱螞蟻金服）正式遞交上市申請。在上市文件中，螞蟻集團披露了旗下核心業務支付寶的營運數據。過去一年，支付寶APP年度活躍用戶數目逾10億，數字金融年度活躍用戶（至少使用過一種數字金融服務並完成交易的用戶）達7.29億；截至6月底止12個月，於中國總支付交易規模達118萬億元（人民幣。下同）。

支付寶月活逾7億 對比微信又如何？

對比起支付寶與微信支付，支付寶APP月度活躍用戶為7.11億，月度活躍商家達8000萬。騰訊 （00700） 旗下微信及WeChat合併月活躍用戶數為12.06億，整體而言高於支付寶月活數目，但騰訊未有在中期業績中公布微信支付的使用情況，僅稱「第二季的日均交易量和單筆交易金額增加」帶動了商業支付收入、理財平台收入的增長。

螞蟻集團上半年總收入為725.28億元；但騰訊未有獨立披露其金融科技收入，而連同支付業務、企業雲服務在內的「金融科技及企業服務」收入為563.34億元。數據反映出，即使騰訊將金融科技及企業服務併合，其收入亦比不上螞蟻集團，意味支付寶目前在內地仍處於領導地位。

擁全球逾2.6萬項專利

螞蟻集團亦首次披露其專利技術數據，包括擁有26項自主研發核心技術產品，18項世界級和國家級核心技術獎項，以及在全球40個國家和地區擁有的26279項專利或專利申請。

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編輯︰侯景成