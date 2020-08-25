【美元危機】末日博士魯賓尼：美元可保領導地位　惟人民幣冒起會削弱美元影響力

▲ 魯賓尼認為，中長線來看，有多種原因支持美元的領導地方，包括美元會繼續受惠於其靈活的貨幣滙率、有限的資本帳管制及具深度的高流動性債券市場。

美元自下半年起持續回落，增加市場對美元失去全球儲備貨幣地位的憂慮。有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，近日美元弱勢由短期的周期性因素引致，包括美國財赤擴大及聯儲局的量化寬鬆政策對美元構成負面影響，同時美國貨幣政策看似較其他央行寬鬆，但中長期來看，美元料可繼續保持主導地位。

魯賓尼指，部分發達國家及新興國家，如歐洲、中國等，在控制疫情方面比美國做得更好，令經濟復甦之路更穩健，而美國控制疫情不佳增加經濟的不確定性，進一步推低美元。不過，美元貶值可以重啟美國在貿易方面的競爭力。

美國在科技、生科等行業具領先地位

他認為，中長線來看，有多種原因支持美元的領導地方，包括美元會繼續受惠於其靈活的貨幣滙率、有限的資本帳管制及具深度的高流動性債券市場。更重要的是，目前沒有任何一種貨幣可以明顯地取締美元的廣泛計算單位、支付工具及穩定的價值貯藏地位。

雖然美國年度經濟增長率只有約2%，但仍高於大部分發達國家的1%，而且美國在部分行業具領先地位，包括科技、生物科技、製藥、醫療保健及金融服務等，這些行業將會吸引資金流入美國。 美元領導地位不變，但魯賓尼承認，長遠來看美元走勢相當複雜，若美國繼續財政赤字擴大，引發通脹將削弱美元地位，降低其作為儲備貨幣的吸引力，相信未來數十年美元會面對各種大型挑戰，而人民幣更廣泛的應用，會削弱美元的地位。

人民幣在全球的使用會更廣泛

魯賓尼表示，中國逐步放寬其資本帳限制，給予人民幣滙率更大彈性，增加債券市場的深度，同時中國鼓勵貿易夥伴及投資夥伴使用人民幣作為支付工具或儲值工具，包括提高人民幣在外滙儲備的比重，相信隨時間流逝，中國的經濟、金融、科技及地緣政治力量會擴大，人民幣在全球的使用會更廣泛。

他稱，中國近年正致力推動人民幣國際化，同時中資科網巨擘正建構龐大的電商及數碼支付平台，如支付寶及微信支付，反映中國正在組建一個與全球銀行間金融電信協會（SWIFT）系統不同的替代方案。

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編輯：陳韻妍