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【美股焦點】電動車Tesla屢破頂 泡沫一場？

即市財經 18:01 2020/08/25

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8月Tesla宣布將股票1拆5後，股價再次破頂，昨高見2129美元，大幅跑贏大市。

美國電動車大廠Tesla（美：TSLA）近期是市場焦點美股之一，8月Tesla宣布將股票1拆5後，股價再次破頂，昨高見2129美元，大幅跑贏大市。Tesla股價在今年大幅上漲，先後突破1000美元、1500美元，上周更是衝破2000美元關口。股價雖有調整，但仍守在2000美元之上。

投行Wedbush的分析師Dan Ives發表研報表示，受益於中國市場，到2025至2026年，Tesla的EPS將達到35美元，而在之前市場都預估爲20至25美元。因此，他將Tesla的目標價由2500美元提高到3500美元。

Dan Ives認爲，由於中國市場的巨大需求，以及Tesla最近的減價措施，這會讓Tesla的銷量在未來爆發。他還表示，隨着上海超級工廠產能的持續提升，以及未來12至18個月電動車在中國的普及率將顯著增加，這種趨勢會讓Tesla的股價抬升至少400美元。

中美關係變化 成Tesla中國設廠風險

由此可見，Tesla股價飛升，某程度是市場認為Tesla在中國的工廠，可以好快量產。因為量產後，成本下跌，亦能暢銷全球。但要留意的是，Tesla在中國投資是有風險，第一是中美關係有變化，政治風險難料。第二風險是，在中國設廠，內地會否好快從中學識相關電動車技術。

若果買中Tesla的讀者，可能已經發大達了。但Tesla股價大升大跌，猶如坐過山車，即使買中了，恐怕也在波浪中被震走，有耐性持貨至今應該只有少部份人。筆者認為Tesla已經成為宗教，根本難以用過往一套估值去衡量Tesla值幾錢，只能在乎讀者信唔信佢會成功。

當然市場有看淡Tesla的升勢不過是泡沫一場，一心沽空獲利。Tesla亦是沽空金額最高的美股之一，惟其股價一升再升，令不少沽空的投資者被迫平倉而追入，亦推升其股價節節上升。或者在新經濟股時代來臨下，大家都要學習與泡沫共存。

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編輯：江麗琦

美股 中美關係 電動車 中國 汽車股 大行報告 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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