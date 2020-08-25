【股樓投資】不升不跌 有利買樓

股神巴菲特（Warren Buffett）將破天荒地買入金礦股，說明他認為美國不論是共和黨或是民主黨入主白宮，都將繼續目前的狂印鈔票政策，若是民主黨入主白宮，估計印的鈔票還會多過特朗普（Donald Trump）。

近期，美國參眾兩院為了推出新一輪的紓困方案吵個不停，無法達到共識，共和黨主張再加推1萬億美元紓困，民主黨認為不夠，要加至2萬億美元，這說明目前民主黨議員是更傾向大印鈔票，分派鈔票，如果民主黨的拜登（Joe Biden）入主白宮，那麼，2萬億美元的預算一定會通過。



過去，美國印鈔票多通過聯邦儲備局來購買美國國債以壓低利率，結果，大量的錢成為熱錢只流入金融市場，買股票、買債券，但少用來買房地產，畢竟房地產不是流動資產，不易變現。但是，如果全民洗錢，全民有了錢，通脹重燃的可能性抬高，目前聯儲局把大量金錢投入金融市場，一般老百姓分不到，因此無從得益，也壓抑了通脹，如果民主黨大印鈔票全民分錢，就會有人用來享受，買這樣那樣的生活用品，房屋價格也會因此而上漲，推動更多人買房屋，通脹出現，黃金價格就會上漲，這就是股神巴菲特買金礦股的道理。因此，目前金價創新高，美國股市創新高，相信很快的就會輪到房屋市場了。

不過，美國畢竟與香港不一樣，香港特區政府沒有條件學美國政府那樣印鈔票，香港特區政府用於紓困的金錢，是過去一點一滴留存下來的儲備，不可能像美國那樣亂用，也因此，香港股市、樓市皆沒有出現狂升的現象，再加上中美關係惡化，新冠肺炎的打擊，能不出現大幅下跌的趨勢已算是不錯了。



中原城市領先指數從5月至今，浮浮沉沉，波幅不足2%，而這也可以視為統計隨機的誤差，因此，也可以說是呈靜止狀態，沒有向上或向下的趨勢可言。

不升也不跌的趨勢對想買樓的人有利，如果樓價趨跌，三心兩意，想買不敢買，擔心買了之後樓價再跌，如果樓價趨升，又擔心不即刻付錢下訂，就會失去機會，更糟糕的是，往往在看樓之後，面對業主臨時反價，要當場決定是否接受及追價。是的，業主反價在樓市趨升時是常態，也是經紀賣樓的手法，他們建議業主開價不要太進取，等買家上門談的時候再臨時加價，買家急於成交，往往會追價。樓價不升不跌，對想買樓的人來說，等於有足夠多的時間慢慢選擇及大膽還價，在樓價不升不跌時想買樓的人，很可能是急於用錢或準備移民的人。

目前準備移民的人又可分兩種，一種是新的準備申請移民的人，這群人實際上在今年之內成功申請移民並離開香港的機會可能性，不大，另一種人是多年前，年紀還小時跟隨父母移民，早已取得外國護照，回流香港工作，如今自己建立了家庭，有了小朋友，他們就打算回流到自己持有護照的另一個國家，為下一代取得外國護照，這類人就隨時都可能離開香港。

原文刊於670期《iMoney Wealth》置業安居。

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