【二次感染】比利時荷蘭相繼出現個案 證非終身免疫

▲ 歐洲第二波疫情持續，比利時及荷蘭都相繼出現二次感染新冠肺炎個案。

新冠肺炎疫情全球大流行，本港出現全球首宗新冠肺炎患者康復後二次感染的個案。但歐洲第二波疫情持續，比利時及荷蘭都相繼出現二次感染個案，專家指康復者的抗體或只能持續數個月，並非對新冠肺炎病毒終身免疫。

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荷蘭NOS廣播公司報道，荷蘭出現新冠肺炎二次感染個案，患者為一名免疫系統較弱的老人。荷蘭政府顧問庫普曼斯（Marion Koopmans）指，患者感染新冠病毒會出現不同的基因指紋或遺傳密碼，這名荷蘭患者再次染疫時，出現與上次不一樣的遺傳密碼，藉此證實該人屬二次感染。

比利時也有患者二次感染新冠肺炎，患者為1名女子，來自首都布魯塞爾的鄰近城市魯汶（Leuven）。她在首次感染的三個月後，再次確診新冠肺炎。

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該國病毒學家朗斯特（Marc Van Ranst）指出，這名患者出現輕度症狀，反映其首次染疫後產生的抗體，不足以防範病毒再次入侵並導致二次感染。朗斯特表示目前未知上述情況是否罕見，但估計將有更多新冠肺炎康復者，在6至7個月後可能再次染疫。

本港早前出現全球首宗二次感染新冠肺炎個案，一名從事IT業的33歲男子於3月底確診，其後於4月中康復出院。據悉，男子出院後曾前往歐洲外遊，早前返港後再次確診。

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責任編輯：鄭錦玲