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【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛

環球社會熱點 17:46 2020/08/25

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英國牛津有份參與的新冠疫苗進入最後測試階段，澳洲有宗教領袖表示，可能會抵制該新冠疫苗，指研究過程不道德。這番言論不僅令衛生專家擔心，助長反疫苗風氣，更令莫里森政府頭痛，全民接種疫苗或遇阻力。

悉尼聖公會大主教戴維斯（Glenn Davies）稱，擔心科學家使用「選擇性流產的胎兒細胞組織」（cell lines from an electively aborted foetus），來研發新冠疫苗，指有關做法存道德問題。

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戴維斯續稱，使用這些細胞組織，應予以譴責。不過，這做法醫學界的普遍做法。戴維斯表明，自己不是反對所有疫苗，可能會考慮接種第二款疫苗。

戴維斯強調，這只是他的個人選擇，不會要求他人跟隨。惟他的決定獲天主教和希臘東正教的領袖支持，他們更聯署致函總理表達憂慮。

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過去數十年，科學家一直使用選擇性流產的人體細胞生產疫苗，用以預防德國麻疹、水痘等。外界質疑，為何宗教領袖現時才反對。

悉尼天主教總主教費雪（Anthony Fisher）坦言，他本周才知道，疫苗是如何研發出來。他又指，如果牛津疫苗是唯一的選擇，那麼他認為注射牛津疫苗並非不道德。

澳洲政府與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，一旦疫苗研發成功，澳洲可獲2500萬劑，免費向全國人民提供疫苗。

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責任編輯：鄧燕君

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