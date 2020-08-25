【螞蟻IPO】馬雲未來捐逾價值300億螞蟻集團股份　掌實際否決權

▲ 文件列明，馬雲單已委託「杭州雲鉑」未來捐贈6.1億股股份予「指定公益組織」

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）今日 （25日）正式遞交上市申請，首公開持股架構。阿里巴巴創辦人馬雲持股26.77億股螞蟻集團，螞蟻集團申請文件顯示，馬雲宣布，委託杭州雲鉑未來捐贈6.11億股予其指定公益組織的經濟利益。以螞蟻集團上市後股數300億股、市傳估值或2250億美元計，馬雲持股價值約1566億港元，捐出股份價值357億元。

雖然馬雲持股不多，但馬雲透過合夥人、一致行動協議，馬雲在持股螞蟻集團一半的杭州君瀚和杭州君澳，擁有實際否決權，因此其在螞蟻集團極具影響力。

有別於阿里巴巴合伙人制，螞蟻集團使用同股同權架構，因此申請文件未有標上「W」字。

以上市前架構，阿里巴巴持股約33%，由阿里巴巴和螞蟻集團管理層、員工持股的「杭州君瀚」、「杭州君澳」，分別持股29.86%、20.66%。馬雲持股也在杭州君瀚、杭州君澳之中。

根據文件，由阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻董事長井賢棟、首席執行官（CEO）胡曉明以及新任非執行董事蔣芳4人共同擁有的「杭州雲鉑」，公司不享有源於杭州君瀚及杭州君澳所持股份的任何經濟利益，但具有分配權，而且在杭州君瀚、杭州君澳具有控制權。

馬雲在上市前向井賢棟、胡曉明及蔣芳，各轉讓「杭州雲鉑」22%股權，馬雲保持34%股權。據「杭州雲鉑」公司章程，股東大會須以3分之2以上的股東多數票決定，因此馬雲對一切有關事宜擁有否決權。

換言之，馬雲在控制一半股權的杭州君瀚、杭州君澳都有實質否決權。

螞蟻集團目前發行股數共237.786億股，而集團在海外融資發行的「Ant International B/ Ant International C」股份，會在上市時換成32.56億股H股，連同螞蟻集團擬在A、H股新股發行10%股權，螞蟻集團在上市時發行股數約300億股。

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記者：麥德銘、莫亦熙