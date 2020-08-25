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【限聚令放寬】酒吧繼續停業　業界：持餐廳牌酒吧可營業不公平

商業 17:31 2020/08/25

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香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，政府做事應一視同仁，放寬餐廳應同時放寬酒吧。(資料圖片)

港府今日(25日)宣布，將於本周五(28日)逐步放寬限聚令措施，包括晚市堂食可延長至晚上9時、重開美容院、戲院等，但酒吧須繼續停業。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，政府做事應一視同仁，放寬餐廳應同時放寬酒吧。

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他解釋，估計有超過500間，持餐廳牌的酒吧可繼續營業，但1,280間持酒吧牌的酒吧則要停業，大部分酒吧覺得不公平，反映政府在酒吧牌政策上處理不當，應正視此問題，並希望政府能夠盡快「鬆綁」酒吧業。

錢又指，協會昨日向400多名酒吧老闆，討論業界是否願意進行全民檢疫，結果大多數酒吧會員通過，認為酒吧透過自我檢疫措施可保障老闆、員工以及顧客之安全。「擔心不是解決方法，業界希望透過今次自發性檢疫，可令政府安心讓酒吧復業。」酒吧檢疫後，將會獲發協會的已完成檢疫的標籤，並貼於店門，使客戶安心。

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協會更促請政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，他表示，業界希望政府盡快立例，要求業主於酒吧停業期間一律免租，共同為香港抗疫出一分力，同時按處所面積比例發放補貼，每間資助最少25萬元。

記者：朱悅瀅

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