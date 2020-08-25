【內房業績】世茂半年多賺3% 中期息及特別息70仙 未來擬再分拆業務上市（第二版）

▲ 世茂集團上半年多賺3%至52.7億元人民幣，核心業務淨利潤上升16%至61.58億元人民幣。

世茂集團 （00813） 上半年多賺3%至52.7億元（人民幣，下同），核心業務淨利潤上升16%至61.58億元，派中期息每股60港仙，針對世茂服務引入戰略投資者，故派特別股息每股10港仙，意味期內合共派息70仙。世茂表示，將上調派息比率，由以往30%至40%，上升至35%至40%，通過分拆新上市公司增加特別股息，保障核心利潤率增加20%。

世茂今日升0.9%，收報34.65元。

未來數年擬分拆其他業務上市

早前世茂集團旗下物管業務世茂服務已申請獨立上市，集團表示，未來數年計劃將其他高增長及高價值的業務分拆上市，持續為股東帶來特殊收益。

上半年營業額按年升14.1%至幣645.53億元，毛利率維持30.2%。上半年簽約額為人民幣1,104.75億元，按年升10.1%。截至6月底止，集團土地儲備約8,393萬平方米，期內新增土地儲備1,232萬平方米。

對於全年銷售目標3000億元，副主席兼總裁許世壇表示，世茂預估8月銷售為300億元，按年增50%，意味首8個月按年增長20%，加上公司第四季推盤將加速，下半年可售資源達4000億元，只要完成47%便可達標，有信心可超額完成全年目標。他又指，暫時不適合調高目標，因為經濟還有不確定性。

現時不焦急加大土地投入

買地方面，許世壇指，上半年完成買地投資總量約50%，由於更多交易在7月份，相信實際數目應該更多，故現在不太焦急加大土地投入。同時，過去兩至三個月土地更昂貴，當局亦約談開發商，集團會在市場冷靜後，待政策出台再留意機會。

截至6月底止，淨負債率為57.8%。集團資金充裕，包括賬面現金約為699.21億 元，未動用銀行及金融機構融資額度約520億元。集團表示，未來5年淨負債率目標仍將控制在60%以下。

（第二版加入管理層業績會內容）

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編輯：袁諾曦