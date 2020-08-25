【內房業績】世茂半年多賺3% 中期息及特別股息70仙

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世茂集團 （00813） 上半年多賺3%至52.7億元（人民幣，下同），核心業務淨利潤上升16%至61.58億元，派中期息每股60港仙，針對世茂服務引入戰略投資者，故派特別股息每股10港仙，意味世茂期內合共派息70仙。世茂今日升0.9%，收報34.65元。
上半年營業額按年升14.1%至幣645.53億元，毛利率維持30.2%。上半年簽約額為人民幣1,104.75億元，按年升10.1%。截至6月底止，集團土地儲備約8,393萬平方米，期內新增土地儲備1,232萬平方米。
截至6月底止，淨負債率為57.8%。集團資金充裕，包括賬面現金約為699.21億 元，未動用銀行及金融機構融資額度約520億元。
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編輯：袁諾曦