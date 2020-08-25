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【業績】頤海國際上半年多賺47.5% 「宅經濟」推動調味料及方便食品收入

即市財經 17:17 2020/08/25

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頤海國際上半年多賺47.5%。

海底撈 （06862） 同系的火鍋底料生產商頤海國際 （01579） 公布截至6月底止半年業績，期內收入按年升34%，至22.18億元（人民幣.下同）；純利3.99億元，按年升47.5%；每股盈利40.67分，不派中期息。

集團表示，餐飲市場受疫情影響明顯，截至報告日期，整體收入還處於恢復增長的態勢當中。相比之下，疫情期間，複合調味品及方便食品家庭端消費因「宅經濟」推動，收入增長逆勢上揚。

上半年集團的3類主要產品：火鍋調味料、中式複合調味料及方便速食，均有不同程度的增長。期內，公司共新增了2款中式複合調味料產品，9款火鍋調味料產品，11款方便速食產品，4款休閒食品。截至6月底，公司共擁有51款火鍋調味料產品，43款中式複合調味料產品，22款方便速食產品。

補充優化供應能力方面，集團位於河北霸州的新生產基地一期北車間持續建設中，預期將在2020年9月投產。位於安徽馬鞍山的新生產基地，一期工程也已完成規劃，處於土建階段。河南漯河生產基地的建設項目已在2020年3月正式開始建設。本集團於2020年4月與四川簡陽市政府簽訂了土地購買協議，預計2020年下半年開始建設規劃簡陽工廠。

相關文章︰【餐飲股】火鍋孖寶破頂 海底撈飆11%、頤海升7%（第二版）

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編輯︰侯景成

香港股票 頤海國際（01579） 每股盈利 海底撈（06862） 火鍋
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