【業績】安踏績後跌逾4%　上半年賺少29% 改變3500間分店營運模式

▲ 安踏上半年賺少近三成

疫情影響安踏 （02020） 銷售，其上半年純利挫28.6%至16.6億元（人民幣，下同），如扣除分佔合營公司的虧損影響，純利則為23.8億元，較去年同期倒退20.1%。集團派中期息每股21港仙，較去年同期少32.3%。

安踏股價績後跌逾4%，低見82.2元。

安踏上半年收益減少1%至146.7億元，其中來自安踏品牌的貢獻跌10.7%至67.8億元，FILA則升9.4%至71.5億元，成為貢獻最大品牌。整體毛利率為56.8%，上升0.7個百分點，惟安踏品牌及FILA的毛利率均有所回落，分別跌0.9個百分點及1個百分點，至51.6%及70.5%。

集團同時宣布改變部份分店的營運模式，由過往的批發分銷模式，轉為「直面消費者（Direct to Consumer）」。集團認為，做法有助提升營運管理效率，快速將客戶體驗、產品、渠道運營標準統一至各門店，並可提高商品周轉效率。同時，新模式下渠道架構更精簡，可提高成本效率，並可將節省下來的成本回饋顧客。

首階段安踏將在11個地區展開混合營運模式，並終止與該等地區分銷商的合作。集團會收購受影響分銷商的部份資產及安踏產品，並會就過渡及協調給予補償，總計料涉及20億元。集團指，分銷商將安踏產品退回時，價格預計不會高於集團過往將產品出售予分銷商的原初價格，相關開支料佔約20億元中的約8成至9成。

受影響分銷商共約有3500家，佔安踏品牌店總數約35%，過渡工作將需要約6至9個月分批完成。過程完成後，這批約3500家安踏品牌店中約有60%將會由集團直營，其餘40%由加盟商按照安踏品牌運營標準營運。

相關文章：

【藍籌業績】碧桂園半年核心淨利潤跌8.6% 中期息削一成至20.55分

【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 收市挫6%（第三版）

【一文業績】石四藥上半年少賺55% 一文看清企業業績

【hket網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰