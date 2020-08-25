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【業績】安踏上半年賺少29% 派息削32%至21港仙

即市財經 17:15 2020/08/25

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安踏上半年賺少近三成

疫情影響安踏 （02020） 銷售，其上半年純利挫28.6%至16.6億元（人民幣，下同），如扣除分佔合營公司的虧損影響，純利則為23.8億元，較去年同期倒退20.1%。集團派中期息每股21港仙，較去年同期少32.3%。

安踏上半年收益減少1%至146.7億元，其中來自安踏品牌的貢獻跌10.7%至67.8億元，FILA則升9.4%至71.5億元。整體毛利率為56.8%，上升0.7個百分點，惟安踏品牌及FILA的毛利率均有所回落，分別跌0.9個百分點及1個百分點，至51.6%及70.5%。

另外，集團平均存貨周轉日數及平均應收貿易賬款周轉日數均明顯上升，前者由87日增加至135日，後者則由34日增加至46日。

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編輯：謝智聰

香港股票 安踏體育（02020）
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