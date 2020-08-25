  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 18:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黃金牛市】金價創歷史新高後　PIMCO指黃金仍便宜

即市財經 17:11 2020/08/25

分享：

黃金現時於1900至2000美元上落，PIMCO認為黃金現價為便宜。

國際金價在近期創歷史高位2089美元/盎司後回落，今日香港時間下午4時在1940美元/盎司附近上落。太平洋投資管理公司（PIMCO）的大宗商品投資組合經理Nicholas Johnson表示，現時金價仍然「吸引」（Attractive）甚至是「便宜」（Cheap）。

PIMCO解釋，透過分析影響金價的因素，認為過去10年只有國債實質利率對金價有重要的影響。自從2006年，美國國債實質利率每下降100點子，金價就會上升大約30%。如果把以國債實質利率調整金價，可以看到金價長期在波幅上落，2004年首隻黃金ETF推出把該範圍拉高，但金價仍然是在波幅內上落。金價雖然於今年創歷史新高，但實質利率調整後金價實際上仍然在2004年後的低位，因此，除非實質利率大幅攀升，否則現時金價仍然有不少上升空間。

相關文章：

【黃金牛市】「新興市場之父」麥樸思︰應待金價回調再買入

【黃金牛市】瑞信看好金價可見2500美元　調高山東黃金及紫金礦業目標價六成

【黃金牛市】金價重上2000美元　多間機構唱好金價有望再創新高

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝克迪

黃金 金價 商品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？
【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）