【黃金牛市】金價創歷史新高後　PIMCO指黃金仍便宜

▲ 黃金現時於1900至2000美元上落，PIMCO認為黃金現價為便宜。

國際金價在近期創歷史高位2089美元/盎司後回落，今日香港時間下午4時在1940美元/盎司附近上落。太平洋投資管理公司（PIMCO）的大宗商品投資組合經理Nicholas Johnson表示，現時金價仍然「吸引」（Attractive）甚至是「便宜」（Cheap）。

PIMCO解釋，透過分析影響金價的因素，認為過去10年只有國債實質利率對金價有重要的影響。自從2006年，美國國債實質利率每下降100點子，金價就會上升大約30%。如果把以國債實質利率調整金價，可以看到金價長期在波幅上落，2004年首隻黃金ETF推出把該範圍拉高，但金價仍然是在波幅內上落。金價雖然於今年創歷史新高，但實質利率調整後金價實際上仍然在2004年後的低位，因此，除非實質利率大幅攀升，否則現時金價仍然有不少上升空間。

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編輯：謝克迪