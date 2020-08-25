【疫市勁賺】沙士撈貨　162萬買黃埔花園　今轉手勁賺4.2倍

本地確診宗數近期回落，買家紛紛加快入市，擔心遲買更貴，部分藍籌屋苑近期更「價量齊升」，可見市況明顯改善。中原袁顯岸說，黃埔花園上半月錄得8宗成交，下半月至今，僅短短一個多星期，則錄得5宗成交。此外，屋苑現時平均實用呎價約16,578元，相比上半月的15,875元，升約4%。

袁顯岸續說，黃埔花園5期1座高層A室，實用面積503平方呎，八月初時叫價870萬元放盤，終以835萬元易手，累減約35萬元，屬市價成交，實用呎價16,600元。據了解，原業主於2003年5月，即當時疫情近尾聲時，以約162萬元買入上址，持貨17年，現帳面賺673萬元，物業期內升值4.2倍。

談到近期屋苑市況，他說，受疫情影響，加上限聚令，本月初時，準買家觀望為主，睇樓客不多，以8月8日至9日的周末睇樓量為例，當時約有30組樓量客，及至近期，確診數字回落，睇樓量明顯回升，且以用家為主，又預計今個周末睇樓量或達50組以上。他續說，目前屋苑議價空間約有4%至5%，個別業主見市況好轉，議價空間收縮至2%至3%。

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