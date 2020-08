【閃‧亮‧人生@iM網欄】招聘三大指標 你是公司要找的「The One」？

終於看完Netflix熱播韓劇《It’s ok not be okay 》!這是一套很破格的電視劇。吸引我看的不單是主演的俊男(金秀賢飾)美女(徐睿知飾),而是劇情以精神病為題材,用了童話故事Crossover以美女與野獸的「城堡和公主」作背景,穿插了很多用後期加工的插畫,內容包含了愛情、友情、親情,也有團隊之情,很豐富、很美、也很用心製作的一部電視劇作品!

但今次我想談的,可不是編劇的主調,而是它其中一條支線,講述由三「兄妹」構建成的「團隊」!談到團隊,說實在的,在商業世界裏營運一間企業,一個實事實幹、守望相助、互補不足的團隊確實不容易。

若作為專業人才,只要做好自己本份已經可以;但若作為最高領導者,就必須要「範範通」,更要協調好企業內外各大小事情、各部門人才配合,是否能做到政通人和,就看領導者的領導才能!

雖然我是個事事親力親為的人,但總不能一個人扛下所有。因此,在管理上,我更講求培養團隊默契、團隊精神,因為一個人的能力真的有限,總有些範疇未必是自己專長所在,亦沒有可能做到「樣樣精」,有些事情必須要假手於人、要有團隊配合才能成事。

當然,要建立一個團隊並非一朝一夕的事,既要配合公司的發展方向,又夾到我們管理層的處事方法,更要各同事手足夾得來,絕不容易...我花了很長的時間才建立起現在的團隊,非常感恩遇上他們。雖然現時市道很差,但公司仍然繼續聘請新同事加入協助發展。

聽到很多朋友,尤其是畢業生都說,現在很難找到工作。不如讓我在此分享一下我們請人的幾個心得,或許對你有所啟發。簡單來說,我請人有三個指標,第一是工作經驗;第二是學歷或技術性背景;第三是Reference。

工作經驗:落手落腳vs指指點點

我非常重視求職者以往曾在甚麼企業工作過,除了大公司背景之外,在中小企的工作經驗亦非常重要,因為若只在大公司任職過的,來到我們中小企未必會適應!尤其是中小企人手有限,作為中層,下面沒有太多同事讓你去「指指點點」,甚麼都要落手落腳,度橋又係你,做的又係你。執行能力要非常強,反正就是執生能力要奇高,也必須具備多功能及Multitasking的能力。

另外,就要看以前每份工在那些企業做了多久,是不是「常態」的Jobhopper,無份工做得長!在我而言,每份工最理想是能待五年或以上,因為頭兩、三年在一家企業做的只是很表面、很皮毛的項目。真正能發揮功效的,必須要待上三、五、七年時間才能「見真章」,才會有機會參與甚至策劃公司的重要項目,真正

為公司發揮價值。

學歷:與時並進的上進心才是王道

每個工作崗位的要求不一樣,如應徵Entry Level工作,我們招聘時要看的,並非出自哪間名牌大學,而是讀甚麼科目,擁有實用技能還是只是流於理論性的。因為Entry Level同事的工作內容不是做管理而是支援中層的工作,因此技術性方面要求比較高,一般請的新同事尤其Fresh Grad若只是唸過有理論性或管理學的學科,但是一張白紙從沒真正返過工, 連實習、Part-Time的工作經驗也沒有的話,大多連面試的基會都沒有。

所謂工作經驗不限於文職,哪怕是做前線銷售、前台、餐飲、服務、物流運輸...那怕是最微不足道的工作,也是非常有用的社會和工作經驗。在讀書時做的工種不太重要,重要的是曾經在職場體驗過、實戰過、「知規矩」,又會加分。

就以Marketing類別的工種為例,甚麼為之技術性強的學科呢?

我們講求實際,會優先考慮懂得各種Software軟件操作的。識唔識剪片、做後期、做Multimedia Effects?識唔識寫Web或App Programming?識唔識SEO或SEM?甚至做音樂?非Software的落地技術如拍攝、打燈、影相、撰文,又或是自己會在工餘時間寫吓Blog?喜歡拍片剪片出Post?或有興趣落廚煮番幾味?

換句話來說,新入職的同事必須要多方面支援現有中層所欠缺的技能。部份中層可能來自七、八十後,對新軟件操作、運用,甚至簡單如中文輸入法,也一定不及九十或零零後熟練。如初入職同事能補充這方面的不足,特別是能將新科技配合中層的日常工作,提升一起共事團隊工作效率,對公司業務的發展大有裨益。

如果請的是中層職位,就要看在過去工作生涯裡,有否繼續進修增值自己。這主要是要看他/她有沒有學習新事物的能力。又簡單以Marketing為例子,這個行業在過去10年經歷翻天覆地的變化。10年前,市場學傳統的銷售方法,現在新世代講求O2O、進入全新Digital Marketing的年代,建立Virtual Shop、用AR、用VR、用KOL、做Live Show...我們著重求職者有否學習新事物的觸覺和想法。不一定要讀過MBA,但一點點的與時並進自我進修,剛好又和我們行業相關的,一定會加分!

Reference:你在上司眼中的「隱世」軟實力

因為我自己是Professional Headhunter出身,非常看重Reference。首先會看Reference Letter由甚麼人寫的?是否以前的上司或是由HR寫的?字裏行間有否提及有關求職者的Intangible Assets「軟實力」,例如誠信、準時、有擔帶、有效率、Resourceful、抵得諗、易相處等由第三方或是由上司給予的評價,都非常重要!

另外,能夠與求職者共事過的前上司或同事,透過通話去了解求職者在CV上看不見的隱藏優點或缺點尤關重要。這些資訊是我建立團隊前必須了解的狀況,因為建立團隊、班底,尤如自己的手足,必須要互補不足。所以我們Interview時,除了未來直屬上司外,團隊的大部份同事都會一起參與Peer Interview!目的是要了解未來新成員的性格、事業心態、鬥心、團隊精神等是否能配合現有部門各同事的長短,能否Fit In我們的Culture!這也就是他/她是否能繼續在我們團隊立足的一個關鍵。

公司和團隊所需的「The One」

一個人除了有最強大腦之外,亦要有眼耳口鼻、心肝脾肺腎、手腳健全且靈敏,還要相互協調。如果用老闆來比喻是大腦,他/她負責總指揮,同事們就是身體各個部位去配合發揮不同功能,因此,每個人都非常重要,缺一不可!

在中小企裡,不會出現太多人手重疊的情況,請新人的目的,就是要「新血」幫助提升既有能力,互補不足,令團隊事半功倍如虎添翼。所以是否能成為團隊中的一份子,最大的考慮是你的加入能否配合其他「功能」,將最強大腦發揮得更好?如果你「被」認定為只是多一個唔多、少一個唔少,No Value Added的,獲取錄的機會渺茫...

總的來說,作為領導者,也作為公司的大腦,我請人最重要就是看他/她的能力是否配合我的團隊所缺乏的。因此見工時不只是Hard Sell你自己有幾叻,而是要令請你的老闆/上司知道和相信你就是現有團隊所需的「The One」!

活出「被」需要的人生

在《It’s ok not be okay 》最終回,由患有典型自閉症的哥哥導出了這一句對白:「我現在是一個「被」需要的人!」既感動也別有啓發!

姑勿論你是一般正常人,抑或如劇中患有自閉症、精神健康有問題的,我們都要為自己的人生努力、為自己負責任。隨著年月過去,經歷了成長,所謂「家家有本難念的經」,每個人都會有自己背後的辛酸故事。當大家各自在自己的範疇繼續努力活下去,為自己的人生和家庭負責,盡力做到最好、最精彩、最有擔當的自己,最後也會如劇中的男主角哥哥一樣「被」需要的!最有價值的人生,莫過於成為一個可「被」需要的人!

無論你現在的人生是怎樣,大家都要在各自的企業、家庭、朋友圈裡繼續努力,一起繼續「被」需要下去!

