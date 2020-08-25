【閃‧亮‧人生@iM網欄】招聘三大指標 你是公司要找的「The One」？

終於看完Netflix熱播韓劇《It’s ok not be okay 》！這是一套很破格的電視劇。吸引我看的不單是主演的俊男（金秀賢飾）美女（徐睿知飾），而是劇情以精神病為題材，用了童話故事Crossover以美女與野獸的「城堡和公主」作背景，穿插了很多用後期加工的插畫，內容包含了愛情、友情、親情，也有團隊之情，很豐富、很美、也很用心製作的一部電視劇作品！

但今次我想談的，可不是編劇的主調，而是它其中一條支線，講述由三「兄妹」構建成的「團隊」！談到團隊，說實在的，在商業世界裏營運一間企業，一個實事實幹、守望相助、互補不足的團隊確實不容易。

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若作為專業人才，只要做好自己本份已經可以；但若作為最高領導者，就必須要「範範通」，更要協調好企業內外各大小事情、各部門人才配合，是否能做到政通人和，就看領導者的領導才能！

雖然我是個事事親力親為的人，但總不能一個人扛下所有。因此，在管理上，我更講求培養團隊默契、團隊精神，因為一個人的能力真的有限，總有些範疇未必是自己專長所在，亦沒有可能做到「樣樣精」，有些事情必須要假手於人、要有團隊配合才能成事。

當然，要建立一個團隊並非一朝一夕的事，既要配合公司的發展方向，又夾到我們管理層的處事方法，更要各同事手足夾得來，絕不容易...我花了很長的時間才建立起現在的團隊，非常感恩遇上他們。雖然現時市道很差，但公司仍然繼續聘請新同事加入協助發展。

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聽到很多朋友，尤其是畢業生都說，現在很難找到工作。不如讓我在此分享一下我們請人的幾個心得，或許對你有所啟發。簡單來說，我請人有三個指標，第一是工作經驗；第二是學歷或技術性背景；第三是Reference。

工作經驗：落手落腳vs指指點點

我非常重視求職者以往曾在甚麼企業工作過，除了大公司背景之外，在中小企的工作經驗亦非常重要，因為若只在大公司任職過的，來到我們中小企未必會適應！尤其是中小企人手有限，作為中層，下面沒有太多同事讓你去「指指點點」，甚麼都要落手落腳，度橋又係你，做的又係你。執行能力要非常強，反正就是執生能力要奇高，也必須具備多功能及Multitasking的能力。

另外，就要看以前每份工在那些企業做了多久，是不是「常態」的Jobhopper，無份工做得長！在我而言，每份工最理想是能待五年或以上，因為頭兩、三年在一家企業做的只是很表面、很皮毛的項目。真正能發揮功效的，必須要待上三、五、七年時間才能「見真章」，才會有機會參與甚至策劃公司的重要項目，真正

為公司發揮價值。

學歷：與時並進的上進心才是王道

每個工作崗位的要求不一樣，如應徵Entry Level工作，我們招聘時要看的，並非出自哪間名牌大學，而是讀甚麼科目，擁有實用技能還是只是流於理論性的。因為Entry Level同事的工作內容不是做管理而是支援中層的工作，因此技術性方面要求比較高，一般請的新同事尤其Fresh Grad若只是唸過有理論性或管理學的學科，但是一張白紙從沒真正返過工， 連實習、Part-Time的工作經驗也沒有的話，大多連面試的基會都沒有。

所謂工作經驗不限於文職，哪怕是做前線銷售、前台、餐飲、服務、物流運輸...那怕是最微不足道的工作，也是非常有用的社會和工作經驗。在讀書時做的工種不太重要，重要的是曾經在職場體驗過、實戰過、「知規矩」，又會加分。

就以Marketing類別的工種為例，甚麼為之技術性強的學科呢？

我們講求實際，會優先考慮懂得各種Software軟件操作的。識唔識剪片、做後期、做Multimedia Effects？識唔識寫Web或App Programming？識唔識SEO或SEM？甚至做音樂？非Software的落地技術如拍攝、打燈、影相、撰文，又或是自己會在工餘時間寫吓Blog？喜歡拍片剪片出Post？或有興趣落廚煮番幾味？

換句話來說，新入職的同事必須要多方面支援現有中層所欠缺的技能。部份中層可能來自七、八十後，對新軟件操作、運用，甚至簡單如中文輸入法，也一定不及九十或零零後熟練。如初入職同事能補充這方面的不足，特別是能將新科技配合中層的日常工作，提升一起共事團隊工作效率，對公司業務的發展大有裨益。

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如果請的是中層職位，就要看在過去工作生涯裡，有否繼續進修增值自己。這主要是要看他/她有沒有學習新事物的能力。又簡單以Marketing為例子，這個行業在過去10年經歷翻天覆地的變化。10年前，市場學傳統的銷售方法，現在新世代講求O2O、進入全新Digital Marketing的年代，建立Virtual Shop、用AR、用VR、用KOL、做Live Show...我們著重求職者有否學習新事物的觸覺和想法。不一定要讀過MBA，但一點點的與時並進自我進修，剛好又和我們行業相關的，一定會加分！

Reference：你在上司眼中的「隱世」軟實力

因為我自己是Professional Headhunter出身，非常看重Reference。首先會看Reference Letter由甚麼人寫的？是否以前的上司或是由HR寫的？字裏行間有否提及有關求職者的Intangible Assets「軟實力」，例如誠信、準時、有擔帶、有效率、Resourceful、抵得諗、易相處等由第三方或是由上司給予的評價，都非常重要！

另外，能夠與求職者共事過的前上司或同事，透過通話去了解求職者在CV上看不見的隱藏優點或缺點尤關重要。這些資訊是我建立團隊前必須了解的狀況，因為建立團隊、班底，尤如自己的手足，必須要互補不足。所以我們Interview時，除了未來直屬上司外，團隊的大部份同事都會一起參與Peer Interview！目的是要了解未來新成員的性格、事業心態、鬥心、團隊精神等是否能配合現有部門各同事的長短，能否Fit In我們的Culture！這也就是他/她是否能繼續在我們團隊立足的一個關鍵。

公司和團隊所需的「The One」

一個人除了有最強大腦之外，亦要有眼耳口鼻、心肝脾肺腎、手腳健全且靈敏，還要相互協調。如果用老闆來比喻是大腦，他/她負責總指揮，同事們就是身體各個部位去配合發揮不同功能，因此，每個人都非常重要，缺一不可！

在中小企裡，不會出現太多人手重疊的情況，請新人的目的，就是要「新血」幫助提升既有能力，互補不足，令團隊事半功倍如虎添翼。所以是否能成為團隊中的一份子，最大的考慮是你的加入能否配合其他「功能」，將最強大腦發揮得更好？如果你「被」認定為只是多一個唔多、少一個唔少，No Value Added的，獲取錄的機會渺茫...

總的來說，作為領導者，也作為公司的大腦，我請人最重要就是看他/她的能力是否配合我的團隊所缺乏的。因此見工時不只是Hard Sell你自己有幾叻，而是要令請你的老闆/上司知道和相信你就是現有團隊所需的「The One」！

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活出「被」需要的人生

在《It’s ok not be okay 》最終回，由患有典型自閉症的哥哥導出了這一句對白：「我現在是一個「被」需要的人！」既感動也別有啓發！

姑勿論你是一般正常人，抑或如劇中患有自閉症、精神健康有問題的，我們都要為自己的人生努力、為自己負責任。隨著年月過去，經歷了成長，所謂「家家有本難念的經」，每個人都會有自己背後的辛酸故事。當大家各自在自己的範疇繼續努力活下去，為自己的人生和家庭負責，盡力做到最好、最精彩、最有擔當的自己，最後也會如劇中的男主角哥哥一樣「被」需要的！最有價值的人生，莫過於成為一個可「被」需要的人！

無論你現在的人生是怎樣，大家都要在各自的企業、家庭、朋友圈裡繼續努力，一起繼續「被」需要下去！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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