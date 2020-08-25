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【定期存款】信銀港元定存10厘破頂息倒數 下周一截止不再延期

即市財經 17:34 2020/08/25

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信銀國際剛透露，旗下3個月港元定存享10厘，於8月底到期不再延長。

追息族注意，現時距離8月底只餘下4個交易天，再有破頂息快將消失，因為市面冠絕全城的10厘「高息王」、即信銀國際提供3個月港元定期存款息率，將於下周一（8月31日）到期，這間中資行已打開口牌，揚言不會延長截止期。信銀國際今天（8月25日）回應本報查詢指，旗下「3個月港元定期存款10%年利率優惠」將於8月31日結束，客戶可於優惠期內把握最後機會，享受有關高息港元定存優惠。

這是近期第3間打高息牌的銀行，相繼撤超高息，除了中資傳統銀行外，還包括兩間虛擬銀行，匯立銀行（WeLab Bank）及平安壹賬通銀行（PAO Bank）。專家指雖然首天招股的農夫山泉 （新上市編號︰09633） 熱爆，如輝立借爆孖展等，以及這內地飲用水生產商的招股凍資期罕有長達10天，較往常的7天多，但以本港銀行體系水浸下，金管局今早仍要接錢，凸顯市面港元頭寸鬆動，遂料港銀無逼切需要加息搶存，暫仍歇暑休戰，所以超高息亦紛紛下架。

信銀國際於6月底瞄準政府派錢的700億元商機，推10厘息突擊。問及市場反應，信銀國際公關補充，上述優惠吸納新客及新資金的成效理想，該行會繼續按市場情況，不時推出具競爭力的定存優惠。

此外，另一試業的虛銀、平保 （02318） 旗下的平安壹賬通銀行（PAO Bank），自6月24日啓動試業，向特選客戶推港元活期存款利率享8.8厘，惟此「優易賞」的優惠亦於昨天屆滿，未再延期。

憧憬被譽為「水中茅台」的農夫山泉，堪比A股股王貴州茅台（滬：600519），再掀新股熱潮，本周五（28日）截止招股，券商亦備千億元孖展應戰。

新股續排隊湧港，市傳另一擬集資78億元的百勝中國，下月來港掛牌；另一焦點重磅股螞蟻集團，市傳最快或於今天向港交所 （00388） 遞交上市申請，力爭於10月中港上市，單以在港計可能募資約780億元；此外，市傳政府發行百億元的通脹掛鈎債券（iBond 2020），也於9月中出台，或跟熱爆新股撞期抽資。

一個月港元拆息5連揚，今天報0.26厘；東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，由現時至下月底的季結，與樓按掛鈎的拆息暫約於0.2厘到0.5厘上落，可是，以現市況本港銀根充裕，暫仍足以應付連串新股需求。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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