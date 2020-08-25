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夥印度版TikTok　Google Discover測試短片顯示功能

科技 18:15 2020/08/25

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Google近日被發現正測試在其「Google Discover」上，新增一項新功能，顯示一系列與TikTok相似的新短片。

字節跳動旗下手機應用程式抖音的海外版TikTok近日身陷困境，相繼在印度及美國等地遭封殺，各大科企近日看準TikTok被禁的時機，盡力搶攻同類市場。Google近日被發現正測試在其「Google Discover」上，新增一項新功能，顯示一系列與TikTok相似的新短片。

>>>【TikTok危機】TikTok遭越南公司起訴　被指侵犯音樂版權

>>>【中印衝突】印度山寨TikTok難吸客　App下載量大幅下跌

據外國科技網站9To5Google報道指，部分Android手機用家在主屏幕的左邊，開啟Google Discover頁面後，發現頁面出現名為「短片（Short Videos）」的部分，並展示著一系列與TikTok相似的短片。據了解，這些短片都是來自印度短片應用，與Tik Tok相似的「Trell」，和Google自家的「Tangi」程式。用家只要一按影片，就能到Trell或Tangi程式中觀看，相信是用作宣傳。

印度短片應用程式「Trell」與，Tik Tok用法相似，吸引不少印度用家。（Trell截圖）

報道又提到，YouTube今年內也會推出與TikTok相似的產品「Shorts」，而Google也有機會把Shorts的影片放到Discover頁面上，向更多Google用家宣傳。

>>>【TikTok】解決仇恨言論　TikTok在美刪逾38萬條影片

責任編輯：曾曉汶

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