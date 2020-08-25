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【投資數據】施羅德：香港投資者期望未來一年賺8.1%　五年平均10.3%

即市財經 17:16 2020/08/25

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施羅德是次研究涵蓋世界各地超過2.3萬名投資者，500名來自香港。當中，69%香港投資者認為肺炎疫情「只會持續6個月至2年」。

環球股市自3月下旬起大幅反彈，連帶投資者對後市之看法亦愈見正面。基金公司施羅德公布最新的「2020年環球投資者研究」結果，其中香港投資者在肺炎疫情尚未完全控制的狀況下，仍對未來5年投資回報感樂觀，平均每年希望獲得10.3%的總回報。

是次研究涵蓋世界各地超過2.3萬名投資者，500名來自香港。當中，69%香港投資者認為肺炎疫情「只會持續6個月至2年」，料疫情將對經濟環境構成「4年或以上不利影響」的本港受訪者更只有5%，故整體而言，香港投資者期望未來12個月可錄得8.1%的投資正回報，未來5年計則希望平均錄得10.3%總回報。

施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區中介業務主管曹綺琪提醒，低息環境持續多時，相信投資者「很可能需要」轉向較高風險的資產，以達致目標回報；此外她亦建議投資者應「以更迅速的步伐管理投資風險」。

值得注意是，本港投資者對未來投資回報看法雖感正面，但仍較亞洲整體投資者期望未來5年每年平均總回報的11.5%為低。

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編輯：莫亦熙

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