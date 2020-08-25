  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

普京政敵證實被落毒 默克爾促俄羅斯徹查

環球社會熱點 16:54 2020/08/25

分享：

俄羅斯反對派旗手納瓦爾尼（Alexei Navalny）上周突然危重送院。德國周一公布這名俄羅斯反對派領袖的醫療檢測報告，證實納瓦爾尼被下毒。德國總理默克爾呼籲俄羅斯徹查事件。

納瓦爾尼上周在西伯利亞的托木斯克（Tomsk）乘坐飛機返回莫斯科時感到不適，令飛機需要緊急降落。

其發言人指，納瓦爾尼是遭人落毒。此說法曾被俄方反駁，稱初步測試顯示納瓦爾尼沒有被下毒。

【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國

【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用

不過，納瓦爾尼轉往德國柏林一間醫院作治療時，醫院證實體內出現「膽鹼酯酶抑製劑」（Cholinesterase inhibitors）的活性物質，可感會影響納瓦爾尼的神經系統。

默克爾（Angela Merkel）指，有鑑於納瓦爾尼是俄羅斯反對派的重要角色，促請俄羅斯當局展開詳細及透明的調查，並把罪犯繩之於法。

俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒

【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產

納瓦爾尼多年來經常批評總統普京（Vladimir Putin）及俄羅斯政府施政，納瓦爾尼曾多次發起大型示威，一度被監禁數年。而隨著俄羅斯下月舉行地方選舉，他正為選舉作準備，替所支持的候選人拉票。

歐洲人權法院之前曾經裁定，俄羅斯政府出於政治動機，在2012年和2014年拘捕納瓦爾尼並侵犯其人權，但俄方拒絕接受。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國
今日
【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國
【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用
2020/08/24
【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用
俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒
2020/08/21
俄羅斯反對派疑被落毒昏迷 德國派專機接走治療遭拒
【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產
2020/08/21
【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產
俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒
2020/08/20
俄羅斯反對派旗手突然昏迷病危 發言人質疑遭落毒
人權 請願示威 政治 普京 默克爾 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間17:00）

下一篇文章

【BNO移民】英國決心9月復課 家長拒從可重罰2萬5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間17:00）
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【美國大選】特朗普10大政綱 要求中國為新冠肺炎負責
【美國大選】特朗普10大政綱 要求中國為新冠肺炎負責
金正恩病危？韓媒：北韓人開始背誦金與正語錄
金正恩病危？韓媒：北韓人開始背誦金與正語錄
【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位
【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位