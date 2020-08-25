普京政敵證實被落毒 默克爾促俄羅斯徹查

俄羅斯反對派旗手納瓦爾尼（Alexei Navalny）上周突然危重送院。德國周一公布這名俄羅斯反對派領袖的醫療檢測報告，證實納瓦爾尼被下毒。德國總理默克爾呼籲俄羅斯徹查事件。

納瓦爾尼上周在西伯利亞的托木斯克（Tomsk）乘坐飛機返回莫斯科時感到不適，令飛機需要緊急降落。

其發言人指，納瓦爾尼是遭人落毒。此說法曾被俄方反駁，稱初步測試顯示納瓦爾尼沒有被下毒。

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不過，納瓦爾尼轉往德國柏林一間醫院作治療時，醫院證實體內出現「膽鹼酯酶抑製劑」（Cholinesterase inhibitors）的活性物質，可感會影響納瓦爾尼的神經系統。

默克爾（Angela Merkel）指，有鑑於納瓦爾尼是俄羅斯反對派的重要角色，促請俄羅斯當局展開詳細及透明的調查，並把罪犯繩之於法。

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納瓦爾尼多年來經常批評總統普京（Vladimir Putin）及俄羅斯政府施政，納瓦爾尼曾多次發起大型示威，一度被監禁數年。而隨著俄羅斯下月舉行地方選舉，他正為選舉作準備，替所支持的候選人拉票。

歐洲人權法院之前曾經裁定，俄羅斯政府出於政治動機，在2012年和2014年拘捕納瓦爾尼並侵犯其人權，但俄方拒絕接受。

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責任編輯：林嘉莉