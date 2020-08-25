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【股樓投資】向開心賣樓的人買樓

股樓投資 17:47 2020/08/25

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我有一個老友是鑽石型男，有錢，本來結婚對他來說是件很容易的事，但幾次求婚都不成功。他問他的老友，大多數都會說，因為他太型，女仔願意拍拖不願意結婚，主要不想婚後「看牛咁看」。老友沾沾自喜，到今日仍然是單身。但我不相信這個理由，於是問老友曾經求過婚的女人，得到一個信息，就是老友的求婚時間不對。

一般來說，女人大多數會在30、35、40歲之前有衝動結婚，過了這個歲數，她們又沒有興趣結婚。估計老友在求婚時，對方已經剛剛過了上述歲數，這亦是女士不願意講真實年齡的原因之一。

我講大家或者都不相信，其實買樓也是一樣，向不打算賣樓的人買樓，不但事倍功半，比業主反完價再反，最後可能得個桔。有老友問，為何我可以替公司買入如此多物業？理由很簡單，就是賣樓的人是打算賣樓，到價就水到渠成。

20、30年或以前，不少甲級寫字樓的業主，都由外資基金持有，他們有一個特點，就是持貨不多於5年，或者達到某一個升幅，就會將物業賣走，否則他們就不能分到花紅。老實說，那些外資基金並不缺錢，但是他們要賣樓，向那些物業埋手，很容易水到渠成，而且買賣雙方都會很開心。

有老友不同意，他說應該向那些財困，被財務公司追數而被迫賣樓的業主買樓，可能更加容易鋤價。我不敢反對，但那些業主不開心，不能造成雙贏局面，老友話買賣雙方很難一齊開心。

老友的說話我不敢反駁，不過凡事都有例外，政府的辣招之中，有一條規定，港人如果買第二個住宅單位，就要付15%印花稅，不過，如果在一年內將第一個住宅單位賣走，是可以申請退回多付印花稅。所以，即使賣出價低於市價，賣樓的業主都很開心，因為可以申請退回多付印花稅，條數好大。所以有心買樓的人，不妨打聽下業主是因為甚麼原因賣樓，或者會慳返好多錢。

原文刊於670期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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