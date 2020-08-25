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【香港競爭力】香港外派員工薪酬待遇　去年上升1.2%全因強美元？

商業 18:00 2020/08/25

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人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」，發現大部分地區外派員工成本均下降，但香港外派員工的薪酬福利在2019年持續上升。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，全球外派人員的薪酬福利待遇有下調趨勢，香港屬於全球2019年排名中少數仍出現薪酬組合全方位上升的地區之一。2019年中層員工外派至香港的平均年薪達88,126美元(約687,380港元)，屬亞太區中最高，但按年增長也只有1.2%，增長幅度遠低於過往。「由於外派員工薪酬以當地貨幣兌換美元來計算，去年美元較強，亦有助香港外派員工的工資出現增長。」

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亞洲地區外派員工成本不斷上升

在全球排名首20名最昂貴的國家地區中，亞洲國家地區佔據11個名額，令亞洲繼續成為外派員工成本相對昂貴的地區。近年，孟加拉和越南等國家已躋身成本最昂貴的首20名地區。

中國內地方面，外派員工的整體薪酬福利成本下降超過6,000美元，其中平均薪金亦下降2,262美元，但中國仍是全球企業外派員工成本第三昂貴的地區。去年中層員工外派至中國的整體平均成本為303,567美元。

關禮廉指，新加坡在亞洲外派員工成本排行榜的名次排第九位，甚至低於台灣和泰國。新加坡外派員工的整體成本與香港相比，差距進一步擴大至18%。目前中層員工外派至新加坡的整體成本為232,454美元，當中包括平均薪金88,045美元。2018年相比，整體成本減少超過3,800美元。

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疫情大流行  外派員工需求及供應將下降

對於新冠肺炎對全球外派員工市場的影響，關禮廉坦言是在行內工作20年未見過，實質影響亦難以預測。

他相信，全球經濟環境、企業成本控制、出入境限制等因素，都會影響對外派員工的需求及供應，專才對於外派至外地，可能亦有更多考慮。「相信需求減少大於供應下降，工資及待遇下降將無可避免。」

記者：梁巧恩

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