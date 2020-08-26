【教思‧思生活@iM網欄】 Toward與Away From 疫情下尋找動力正能量

生活由行動實踐，又深受思考和思想影響。《 教思．思生活》這個專欄，將會和大家輕鬆地從各種生活話題分享「思考」這個促成人類發展、成就幸福與卓越、甚至身心致富的過程。

第一次見面，在疫情下，又接近開學的日子，想跟大家從MetaCoach教練學角度談動力。動力，即我們帶動工作、學習、瘦身、克服困難、成就卓越等的力量。大家不知道有沒有留意：有些朋友雖有動力做事，但整個人顯得心情灰灰、目無表情、愁眉苦臉；而又有些朋友就有動力同時好積極、開心和很多笑容呢？

疫情下，大家都好有動力生活，卻可見到兩面的朋友，有愁有樂；學校裏，每年都會表揚成績或課外活動卓越的學生，但學生的樣子和反應好多時也透露了他的動力⋯⋯或許在告訴我們一些故事。

動力，在MetaCoach教練眼中，可分為「朝向 Toward」和「逃離 Away From」。前者指朝向我們渴望的事；後者指逃離我們不喜歡或討厭的事。從字面上，相信大家不難連繫怎樣的動力多產生怎樣的生活情感和外顯狀況。

兩者也是動力，筆者就覺察到好多朋友也是從Away From找動力，也因此少了一點快樂，多了一些愁苦。所以，下面就嘗試鼓勵大家多從Toward 去找自己的動力，為我們人生和生活帶來多些正能量。

如果你是家長：

可以嘗試在開學這個階段，問問小朋友他們的兒童夢想及多些邀請小朋友「講多少少」或問他們：「如果夢想實現了，你會見到自己是怎樣、有甚麼感覺？」等等；更可給多些肯定和鼓勵他們在學校與老師及同學分享。話說筆者就因為兒時希望成為一個巴士車長，產生了對速率、地理空間、道路規矩和駕駛禮儀的好奇心，所以就促進了我自發去學習和探究。至於可能是小朋友Away From的動力，例如：成績不好名次低、讀書為了將來生活沒有那麼辛苦…….這類的動力還是少說，開學後期慢慢從積極正面的角度提點和引導吧。

如果你是一個受疫情影響工作的朋友：

逃離生活的困苦無疑是一個工作的Away From推動力，但也可同時為自己添加多些Toward動力。例如多問自己：「我渴望的疫後生活是怎樣呢？」、「我希望把怎樣的豐盛未來分享給身邊重要的人？」、「疫情可以是人生的一個機會，有甚麼我想去一試？」⋯⋯或許，當我們在思考Toward動力的過程中，會發現更多可能性、選擇、機會和令我們充滿力量的元素。一個事情，可同時出現Toward和Away From的動力，兩者兼備就好像有人在背後推我們走快一點、在前面有人拉我們跑快一點。但多從Toward動力出發，我們就能更帶着笑容向前跑和向前衝，面對種種挑戰與困難。

作者_MetaCoach Alvin NG簡介： EduMIND Limited服務設計總監及首席教練、院校講師及活躍於教育事業。一名90後，喜歡思考如何思考，熱愛把思考變成生活行動；其教練及教育工作對象橫跨人生上下半場。每月以字交友，與您分享：一個自己喜歡又能立於今天變幻社會的豐盛人生由……起。

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