  • 27°C
香港時間 : 2020826日 (三) 23:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【教思‧思生活@iM網欄】 Toward與Away From 疫情下尋找動力正能量

名人薈萃 22:09 2020/08/26

分享：

生活由行動實踐，又深受思考和思想影響。《 教思．思生活》這個專欄，將會和大家輕鬆地從各種生活話題分享「思考」這個促成人類發展、成就幸福與卓越、甚至身心致富的過程。

第一次見面，在疫情下，又接近開學的日子，想跟大家從MetaCoach教練學角度談動力。動力，即我們帶動工作、學習、瘦身、克服困難、成就卓越等的力量。大家不知道有沒有留意：有些朋友雖有動力做事，但整個人顯得心情灰灰、目無表情、愁眉苦臉；而又有些朋友就有動力同時好積極、開心和很多笑容呢？

疫情下，大家都好有動力生活，卻可見到兩面的朋友，有愁有樂；學校裏，每年都會表揚成績或課外活動卓越的學生，但學生的樣子和反應好多時也透露了他的動力⋯⋯或許在告訴我們一些故事。

動力，在MetaCoach教練眼中，可分為「朝向 Toward」和「逃離 Away From」。前者指朝向我們渴望的事；後者指逃離我們不喜歡或討厭的事。從字面上，相信大家不難連繫怎樣的動力多產生怎樣的生活情感和外顯狀況。

兩者也是動力，筆者就覺察到好多朋友也是從Away From找動力，也因此少了一點快樂，多了一些愁苦。所以，下面就嘗試鼓勵大家多從Toward 去找自己的動力，為我們人生和生活帶來多些正能量。

如果你是家長：

可以嘗試在開學這個階段，問問小朋友他們的兒童夢想及多些邀請小朋友「講多少少」或問他們：「如果夢想實現了，你會見到自己是怎樣、有甚麼感覺？」等等；更可給多些肯定和鼓勵他們在學校與老師及同學分享。話說筆者就因為兒時希望成為一個巴士車長，產生了對速率、地理空間、道路規矩和駕駛禮儀的好奇心，所以就促進了我自發去學習和探究。至於可能是小朋友Away From的動力，例如：成績不好名次低、讀書為了將來生活沒有那麼辛苦…….這類的動力還是少說，開學後期慢慢從積極正面的角度提點和引導吧。

如果你是一個受疫情影響工作的朋友：

逃離生活的困苦無疑是一個工作的Away From推動力，但也可同時為自己添加多些Toward動力。例如多問自己：「我渴望的疫後生活是怎樣呢？」、「我希望把怎樣的豐盛未來分享給身邊重要的人？」、「疫情可以是人生的一個機會，有甚麼我想去一試？」⋯⋯或許，當我們在思考Toward動力的過程中，會發現更多可能性、選擇、機會和令我們充滿力量的元素。一個事情，可同時出現Toward和Away From的動力，兩者兼備就好像有人在背後推我們走快一點、在前面有人拉我們跑快一點。但多從Toward動力出發，我們就能更帶着笑容向前跑和向前衝，面對種種挑戰與困難。

作者_MetaCoach Alvin NG簡介：

EduMIND Limited服務設計總監及首席教練、院校講師及活躍於教育事業。一名90後，喜歡思考如何思考，熱愛把思考變成生活行動；其教練及教育工作對象橫跨人生上下半場。每月以字交友，與您分享：一個自己喜歡又能立於今天變幻社會的豐盛人生由……起。

更多教思‧思生活@MetaCoach Alvin NG的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 教思‧思生活

上一篇文章

【TVB業績】電視廣播上半年　盈轉虧錄2.9億元虧損

下一篇文章

【置業時機】資深物業投資者財叔：銀行估價跌　上車客可放膽劈價兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知