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5G iPhone料成在家工作利器 手機設備股可受惠

即市財經 18:27 2020/08/25

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蘋果(Apple)市值日前衝破2萬億美元，為首家達這水平的美國上市公司，亦繼續居全球市值第一的寶座。不過高處未算高，分析料蘋果將推出新5G iPhone，及受惠在家工作的潮流，股價料再升。隨着蘋果出新iPhone及股價攀升，本港的手機支備股有望走出低谷。

5G換機潮帶動 蘋果股價仍有力再上

蘋果向來於每年9月份公布新iPhone，惟今年因疫情關係而要推遲，市場預期或延至10月底。據日經新聞道報，今次新發布的5G iPhone陣容會共有4個型號，並有3個不同尺寸。新iPhone推售，將推升蘋果收入及股價。

相關文章：蘋果市值達2萬億美元 兩年翻倍跑贏阿里騰訊

值得留意的是，蘋果達成2萬億美元市值水平是於5G iPhone推出之前，預期踏入5G iPhone世代，換機潮料可推動蘋果股價繼續做好。

在家工作成流行 5G傳輸更方便

另方面，疫情下令在家工作及在綫學習流行，因而令通訊設備的需求增加。蘋果的iPhone、iPad及電腦均在家工作或學習可選的工具，因而蘋果可視為疫情受惠股。在5G的世代，高速傳輸的網絡令在家工作等更方便，遙離開會及檔案傳輸效果更好。5G iPhone等產品可以令在家工作的效能提升，用戶在工作需求下，令換機的誘因增。

至於本港的手機設備股，受累華為被美國制裁，中美科技戰升溫及因疫情拖累上季業績，令板塊近日股價低迷。瑞聲 （02018） 於業績後遭大行唱淡，股價跌至6月以來低位，舜宇 （02382） 亦創6月以來低位。不過隨着疫情回穩，加上蘋果等手機大廠陸續有新手機推出，手機設備股料可回穩。加上現時大市續升，瑞聲及舜宇等可追落後，不過仍須留意的中美科技戰的發展。

相關文章：【瑞聲業績】瑞聲科技曾插近一成急收復　半年少賺58%、股息削75%至0.1元（第二版）

責任編輯：錢家鋒

舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） iPhone 手機設備股 科技戰 5G

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