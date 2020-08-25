【營人物語@iM網欄】食肉獸喜愛鴨舌、排骨和雞翼？ 近骨肉類隱藏高脂肪陷阱

Rebecca 自發現體重上升了10磅後，立即下定決心要實行減重大計，並乖乖地做妥「功課」，將一星期的飲食紀錄傳來給我。

開始的第一個星期，Rebecca 的體重維持不變，她一臉惆悵：「我有聽話依從你的指示控制飲食，亦有配合運動，體重怎麼丁點兒也沒有輕...？」

我說：「不用擔心！體重沒下降總有原因的，讓我看看你的飲食紀錄再說。」

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一打開她的飲食日記，幾乎每天都出現鴨舌的踪影，我開玩笑地問：「鴨子跟你有仇嗎？怎麼每天都要吃鴨舌？」

Rebecca哈哈大笑：「你也知道我最近在家工作，相對比較自由，為免自己在家吃零食會失控，於是特別準備了醉鴨舌放在冰箱裏，每天吃一小碟作為下午茶，口感爽脆，多麼享受！總比吃薯片、雪糕或餅乾好吧！」

她續說：「我知道減重要控制油份攝取，而這道小吃根本不需用上一滴油，先將鴨舌灼熟，再放入醉雞汁浸上一晚就可以了，應不會致肥吧！」

我解釋：「其實肉類並非有可見的肥膏才屬高脂肪，近骨位置的肉類如鴨舌、排骨、雞翼、牛仔骨、羊架等也亦隱藏高脂肪的陷阱；每100克約12件的鴨舌，約含245卡路里，當中已有19.5克脂肪，等同4茶匙油份。要抵銷這些熱量，就至少要慢跑30分鐘！」

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Rebecca 目定口呆地說：「豈不是我每日都額外多吃了8茶匙油！我偶爾還會喝少許梅酒.....」

我假裝氣憤地說：「剛才你還說自己很「聽話」！偷偷喝了梅酒竟也不紀錄在日記上，分明是存心隱瞞.....」Rebecca尷尬笑說：「下次不敢！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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