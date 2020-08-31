【Good Food,Good Mood@iM網欄】充滿活力的英倫特色餐館 KINSHIP週末早午餐

自英國政府宣佈放寬持BNO港人定居英國的政策，身邊總不乏考慮移民的聲音，卻始終未見像1997年般的「移民潮」，看來香港人今次「學精咗」，識得三思而後行。多年前趁大學放寒假到英國住了半個月，期間對其又濕又凍的天氣、高昂的交通費及偶爾遇到的種族歧視有點吃不消，便決定將來無論如何也不會移居此處。相反，很多人說英國菜唔好食，毫無特色，我卻覺得還好，識「窿路」的話仲幾平添！最近受疫情影響，盡量減少外出用膳，但一旦出去便要吃點好的，例不虛發。週末選擇到訪位於中環些利街的KINSHIP；記得上年到此享用晚餐，其home-style英倫風菜餚雖然簡單貼地，但真心好食而不失個人特色，故今次再訪一試其價值$388的週末早午餐。

KINSHIP由分別來自美國及英國的資深大廚Chris Grare和Arron Rhodes掌舵，希望在輕鬆而充滿活力的氛圍下提供「家」的味道。由於餐廳要保持社交距離，我們被分發到吧檯位置，卻正好面向忙碌的open kitchen，讓我們充分感受到廚師們的幹勁與熱情。

服務員為我們端上四款前菜；前菜份量適合分享，讓食客多試一點不同的菜式，又不至於「撐」飽個肚。率先品嚐「西瓜沙律」，以青檸汁作dressing，當中加入揉碎了的Queso Fresco芝士，芝士略帶鹹味，跟清甜多汁的西瓜一起吃，暑氣全消。急不及待品嚐「牛油果多士」；還記得年少時不喜歡牛油果的味道與口感，但口味會隨著年齡增長而有所改變，漸漸懂得欣賞牛油果的獨特甘香，把番茄乾及意大利莎莎青醬混合其中，放於烘得微焦的香脆多士上，不消幾秒碟子已被我們一掃而空。「鹹牛肉醬」源自英國，出現在KINSHIP的餐牌上並不出奇，大廚特登加入炒洋蔥及辣椒絲，為這款英倫美食添上辛辣刺激的味道，更具層次。最後是「香腸焗豆」，在平凡的茄汁焗豆上鋪上香腸及一枚流心水煮蛋，滿足了無蛋不成brunch的定律。

主菜四揀一，我們分別選了「燒牛肋肉」及「炸雞窩夫」。先生從小於英國長大，到廿幾歲才回流返港，對英國菜頗為熟悉。他每次點「燒牛肋肉」，最期待的並不是那塊厚重而鮮嫩多汁的牛肉，而是旁邊那個約克郡布丁（Yorkshire Pudding）；他形容，略帶鹹味的約克郡布丁外圍極為香脆，中心則鬆軟而且充滿牛油味，與肉汁（gravy）一起享用，堪稱最美味的英國平民美食。「炸雞窩夫」也是一樣，炸雞是配角，那件金黃香脆的窩夫才是主角，沾點糖漿「趁熱食」，美味非常！

甜品是「香蕉船」及「檸檬蛋白脆餅」。看著廚師把軟雪糕唧進碗中，繞了好幾個圈，然後在香蕉上灑上七彩糖粒及朱古力醬，雖然不是什麼名牌雪糕，但繽紛的賣相足以令我如孩子般雀躍。先生尤其喜歡「檸檬蛋白脆餅」，自家製的檸檬蛋黃醬酸酸甜甜，清新味道剛好把大餐的膩感化為烏有。

當天碰巧有客人生日，餐廳的全體員工輪流在生日卡上簽名及寫上祝福字句，高唱生日歌；可能你會覺得這是例行公事，我卻相信這是出自真心的，實在很喜歡這裡的歡樂、熱誠與活力！



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