【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】輕輕鬆鬆香港本地探索之旅 (二） 暢遊東龍島猶如去日本沖繩島

7月初介紹了西貢海下「輕輕鬆鬆香港本地探索之旅暢遊海下灣，猶如去沙巴小島」，今日筆者想同大家介紹一下「暢遊東龍島猶如去日本沖繩」。

早前去東龍島行山，落船後沿着士多20分鐘左右，就看見一望無際的碧海與藍天和天然行成的海蝕洞。筆者遙望此景時，頓時覺得此景猶如日本沖繩的萬座毛, 同行去過沖繩既朋友亦有此感受。

沖繩位於日本最西南側的一個縣，由琉球群島中的沖繩群島、先島群島以及太平洋中的大東群島組成，隔海和九州的鹿兒島縣相鄰。全縣由160個島嶼組成，面積約2,281平方公里，是日本陸地面積第四小的縣，約有三個香港大。香港飛往沖繩大約需時2小時30分鐘，沖繩縣屬於亞熱帶氣候。

萬座毛是位在沖繩本島西海岸數一數二的旅遊景點，由珊瑚礁形成高約20公尺的峭壁，加上形如象鼻的岩石。話說當年琉球王尚敬訪此地後，盛讚「足納萬人齊坐之毛」，即可以可容納一萬人坐在此地的遼闊草原，正是萬座毛的不可思議名稱的由來。萬座毛屬於沖繩海岸國定公園的天然海岸線，擁有一望無際的碧藍海岸和遼闊綠地，是相當熱門的旅遊景點。

而家，我地睇返香港。東龍島，又名東龍洲，古稱南堂。據說東龍之名源於天然行成的海蝕洞，村民稱作通窿洲，後來才改稱東龍洲。島上建有一座已有三百多年歷史的炮台及古石刻。在東龍島行山，到處都能看到一望無際的大海，沿著海岸走，而且都是石屎路，較為易行一點，可以放鬆感受海風，靜聽海浪聲，特別舒適！

▲ 筆者於2014年暢遊日本沖繩於萬座毛拍此景。

▲ 筆者早前於東龍島斷崖拍下此景，感覺猶如沖繩於萬座毛。與圖1感覺很相近，山脈只是左右調轉。

交通資訊:

方法一：

從油塘地鐵站A2出口步行約15分鐘，到達三家村碼頭。

到達三家村碼頭後便可以買船飛，船程大概30分鐘就會到達東龍島。

方法二：

從西灣河港鐵站A出口，右轉沿太康街往海邊直行約5分鐘西灣河碼頭出發由西灣河碼頭（筲箕灣避風塘碼頭）出發，乘船至東龍島，船程約40分鐘。

注意事項:

雖然已過立秋，最近天氣還算炎熱，如果讀者有興趣遊走東龍島，請做足防曬措施。至於行山路線亦有定的難度，隨我行網站評為難度：5級景色: 5星級。行山人士應做足熱身、評估自己能力和避免穿深色衣服、避免烈日當空登山，以免中暑。這幾天的確診個案有明顯的下降，筆者相信不久既將來，疫情最終散去。各位讀者可以安心在香港本地展開輕鬆探索之旅！

▲ 筆者於2014年暢遊日本沖繩於萬座毛拍此峭壁。

▲ 筆者早前於東龍島拍下天然行成的海蝕洞，想起圖3的峭壁。

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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