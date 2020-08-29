【藝媽媽日誌@iM網欄】福建中學附屬學校校長分享　如何令小朋友留家抗疫變得有趣

疫情期間，小朋友連月來賦閒在家，不能回校上課的日子，家長們皆費盡心思分配子女的留家時間。如何停課不停學？如何邊玩邊學？如何留家也可訓練小朋友的溝通及社交能力？有見及此，小藝人今期訪問了著名直資小學——福建中學附屬學校校長徐區懿華女士，分享如何令小朋友留家抗疫變得有趣。

有規律但不要過份嚴苛的時間規劃

小朋友需要「學習有時，玩樂有時」，每天也要規劃學習的時間，亦需要有盡情玩樂的時間。在遊戲時，有陪伴的時間，也要讓其有獨自玩樂的時間，讓小朋友運用想像力，自己決定玩什麼遊戲。

▲ 徐校長認為小朋友抗疫在家，難免需要接觸電子產品，家長應該要懂得運用科技，而不可能盲目拒絕。

擁抱科技同時培養小朋友自律

徐校長是三孩之母，重視子女自律，不會過份嚴格限制使用電子器材的時間﹕「小朋友需要與時並進，加上現時疫情期間，很多學校都開始利用網上授課，故作為家長是沒可能拒絕電子產品的。」但電子產品最大的問題是「太快」，只要按下鍵盤，電腦便會根據指示作出即時反應，令小朋友變得缺乏耐性、專注力不足及欠缺思考過程。徐校長建議家長在家預備各式各樣的遊戲及手作材料，讓子女發現現實世界也有很多好玩的遊戲，令他們自覺地平衡使用電子產品的時間。「有時小朋友長時間沉迷電子產品，是因為家長沒有提供其他有趣的娛樂選擇。」

選擇有趣而變化多樣的桌上遊戲

市面一般的飛行棋、康樂棋的棋盤是預設的，遊戲變化不大，故難以勾起小朋友長時間的興趣。今日介紹這副《Animal Party Board Game》則變化多樣，更可培養小朋友的4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。小朋友要抽不同動物及場景串連成故事，期間可培養小朋友的創造力及講故事能力，「如果抽中企鵝在沙漠，小朋友便需要利用想像力及邏輯分析能力，解釋企鵝怎樣在沙漠生活。」這副桌遊另一面的玩法是需要小朋友自己或跟其他玩家商量如何設計棋盤，每次都將動物擺放在不同位置，令棋盤千變萬化，期間也能訓練小朋友的溝通能力。

▲ 徐校長推薦這副《Animal Party Board Game》的桌上遊戲，其變化多樣的玩法能培養小朋友的4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。

▲ 徐校長推薦這副《Animal Party Board Game》的桌上遊戲，其變化多樣的玩法能培養小朋友的4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。

▲ 徐校長推薦這副《Animal Party Board Game》的桌上遊戲，其變化多樣的玩法能培養小朋友的4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。

▲ 徐校長推薦這副《Animal Party Board Game》的桌上遊戲，其變化多樣的玩法能培養小朋友的4C ，即「Collaboration合作」、「Communication溝通」、「Creativity創意」及「Critical thinking邏輯分析」。

家裡預備各式各樣的材料

徐校長建議家長要預備大量的手工及遊戲材料，如不同顏色及材質的紙、顏色筆及氣球，這樣比購買數百元的玩具更有意義﹕「普遍玩具只有一個玩法，當小朋友明白當中的trick，便會頓時失去興趣。」校長建議家長在選購玩具時，要選擇玩法有千變萬化的玩具，例如煮飯玩具，每次玩均有不同變化，跟生活亦息息相關，當中更可培養創造力。

▲ 小朋友本身已是創意無限，家長只要提供多樣化的材料，小朋友便可自行設計出各種遊戲。

▲ 小朋友本身已是創意無限，家長只要提供多樣化的材料，小朋友便可自行設計出各種遊戲。

將運動會搬到網上

運動會是許多學生每年最期待的活動之一，疫情期間，徐校長決定將運動會搬在網上進行﹕「我們叫學生設計在家進行的運動比賽，收到數百個極具創意的建議後，再作網上投票，最後選出三個競賽項目讓同學們在家拍片挑戰，如用毛巾作飛氈、用杯子打乒乓球等，學生及老師皆樂在其中。」徐校長說小朋友本身已是創意無限，家長應鼓勵小朋友自己設計新遊戲，而當小朋友玩遊戲時，盡量避免給予太多意見，以免阻礙其想像空間。只要家長選擇適當的素材及花點心思，小朋友抗疫在家也能做到「停課不停學」，培養現時社會最需要的4C。

作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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